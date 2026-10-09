Nuova Fiat Croma Station Wagon, il render che fa rimpiangere le grandi familiari italiane

Una grande automobile familiare, caratterizzata da un design accattivante e da un’elevata capacità di trasporto, che si distingue per la sua presenza distintiva. La nuova Fiat Croma Station Wagon, ideata da Restomod GT, si fonda su questa concezione: recuperare un nome consolidato e adattarlo a una configurazione moderna. Il creatore digitale indipendente presenta il progetto come una proposta virtuale per il 2027, firmata Forma Corsa by Restomod GT. È un progetto virtuale indipendente, non approvato né affiliato a Fiat o Stellantis.

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Nuova Fiat Croma Station Wagon: Restomod GT immagina il ritorno della familiare

Il colore bianco perlato della carrozzeria crea un contrasto con il tetto panoramico nero e le superfici scure che si estendono lungo la parte inferiore dell’automobile. La parte anteriore del veicolo è caratterizzata da fari sottili, collegati da una fascia che ospita il logo Fiat centrale. Il paraurti presenta ampie aperture inferiori, mentre sul cofano sono visibili inserti scuri. Lo splitter sporgente contribuisce a conferire un’impronta sportiva a un muso progettato principalmente attorno a linee orizzontali.

La carrozzeria, dal canto suo, conserva le proporzioni tipiche di un veicolo familiare, caratterizzato da un tetto lungo, barre portapacchi integrate e una coda estesa per ospitare il vano bagagli. la nuova Fiat Croma Station Wagon immaginata da Restomod GT, presenta una combinazione cromatica caratterizzata da grandi cerchi neri e argento, pinze dei freni rosse, passaruota con finiture in carbonio e minigonne pronunciate.

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Il progetto prevede inoltre un assetto ribassato e carreggiate maggiorate, soluzioni che nelle immagini rendono la vettura più vicina all’asfalto. I vetri posteriori oscurati e gli specchietti con finitura scura contribuiscono a creare un’armonia estetica, mentre le superfici bianche mettono in risalto i volumi del veicolo.

Il posteriore segue la stessa impostazione. I fanali occupano una fascia scura per l’intera larghezza, con una grafica luminosa composta da piccoli segmenti. Sopra il lunotto posteriore è presente uno spoiler, mentre sotto il paraurti si trova un diffusore che accompagna quattro terminali di scarico. L’autore del render ha previsto la presenza di una motorizzazione ibrida ad alte prestazioni, senza però fornire informazioni precise in merito alla potenza o ai dati tecnici. L’intento dichiarato del progetto rimane quello di creare una station wagon per la famiglia, caratterizzata da una personalità distintiva.

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Il nome Croma porta con sé due storie diverse. La prima generazione arrivò nel 1985 e sostituì l’Argenta, proponendo una grande berlina a trazione anteriore con portellone. Il progetto Tipo Quattro la legava a Lancia Thema, Saab 9000 e Alfa Romeo 164, pur lasciando a ciascun modello un carattere riconoscibile. Abitabilità e praticità erano tra le ragioni per sceglierla, insieme a una gamma di motori ampia.

La Croma ebbe anche un ruolo importante nella diffusione del diesel a iniezione diretta sulle automobili di serie. Un capitolo tecnico che si aggiungeva alla sua immagine di vettura adatta ai lunghi tragitti, alle esigenze professionali e agli spostamenti familiari. Il portellone permetteva di sfruttare il bagagliaio senza rinunciare all’aspetto sobrio di una berlina.

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Nel 2005 Fiat recuperò il nome con un’automobile differente, disegnata da Giorgetto Giugiaro e prodotta a Cassino. La definizione scelta fu Comfort Wagon: una carrozzeria alta, una posizione di guida rialzata e molto spazio per i passeggeri. Nel 2007 arrivò il restyling, con un frontale vicino al linguaggio di Grande Punto e Bravo. Il bagagliaio offriva 500 litri, ampliabili abbattendo i sedili posteriori.

La Fiat reale si prepara intanto al Salone di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. In tale occasione, i modelli Grizzly e Grizzly Fastback saranno presentati al pubblico per la prima volta a livello internazionale, a seguito del loro precedente annuncio. Tali proposte si pongono come complementari, nell’ottica di ampliare l’offerta destinata alle famiglie. Il lancio commerciale dei due modelli è previsto nel corso dell’ultimo trimestre del 2026.

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A Parigi sarà presentata anche Multiplay, la nuova concept car anticipata nei giorni scorsi da Fiat. Il progetto integra le caratteristiche di spazio e comfort tipiche di un SUV con la versatilità del vano di carico di un pickup, mediante un meccanismo che consente la variazione della configurazione. Lo stand riproporrà l’atmosfera di una piazza italiana, mentre la conferenza stampa del marchio è programmata per lunedì 12 ottobre alle ore 11:10.