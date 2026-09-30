Stellantis Mirafiori, la cassa integrazione di ottobre può salire a quattro settimane

A Mirafiori le due settimane di cassa integrazione già annunciate potrebbero non essere le sole. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il fermo previsto a ottobre potrebbe estendersi fino a coinvolgere quattro settimane. Per ora, però, Stellantis ha comunicato ufficialmente il ricorso alla CIGO dal 19 al 30 ottobre: l’eventuale prolungamento resta uno scenario da verificare.

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Stellantis Mirafiori, stop sulla linea della Fiat 500

La sospensione riguarda le Carrozzerie e la linea su cui vengono assemblate la Fiat 500 elettrica e la nuova 500 ibrida. Il provvedimento interessa 1.074 lavoratori, tra operai e impiegati. Stellantis ha parlato di una «situazione complessa», pur ricordando gli investimenti realizzati e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno.

L’ipotesi di arrivare a quattro settimane segnerebbe un ulteriore peggioramento del quadro produttivo. A settembre la fabbrica aveva già registrato altre interruzioni, alcune legate alla mancanza di componenti per i motori. Le organizzazioni sindacali, però, guardano anche all’andamento degli ordini e alla tenuta della domanda per la 500 ibrida, il modello su cui Stellantis punta per riportare volumi a Torino.

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Il lancio della versione mild hybrid aveva alimentato aspettative importanti. All’inizio del 2026 erano stati effettuati nuovi inserimenti per sostenere l’aumento della produzione e l’obiettivo indicato era superare le 100.000 vetture nell’anno. Le fermate ripetute rendono più difficile capire quanto quel traguardo sia ancora raggiungibile e quanto pesino, insieme alle forniture, le richieste effettive del mercato. Vedremo dunque se questa estensione sarà ufficialmente confermata dal gruppo Stellantis nei prossimi giorni.

Fim-Cisl e Uilm hanno chiesto che a Mirafiori venga assegnato un secondo modello, ritenuto necessario per dare continuità al lavoro e utilizzare con maggiore regolarità le linee. La Uilm ha definito le due settimane di cassa integrazione un segnale della crisi ancora aperta nello stabilimento; la Fim ha parlato di difficoltà già emerse nei mesi precedenti.