Opel Mokka, offerte ottobre 2026: da 139 euro al mese e prima rata nel 2027

Opel ha scelto di puntare ancora sulla Mokka per le promozioni di ottobre, offrendo una rata mensile di 139 euro sia per la versione a benzina che per l’ibrida. Le offerte in questione riguardano l’allestimento Edition e prevedono il pagamento della prima rata a gennaio 2027. Per chi preferisce l’opzione elettrica, è disponibile una proposta di leasing a partire da 249 euro mensili. Le tre iniziative scadranno il 31 ottobre 2026.
Le promozioni di ottobre 2026 per acquistare Opel Mokka
Opel Mokka Edition, equipaggiata con un motore 1.2 a benzina da 136 CV e dotata di cambio manuale, è proposta al prezzo di 18.650 euro, oltre agli oneri finanziari. Il piano “Scelta Opel” prevede un anticipo di 5.145 euro, 33 rate da 139 euro e una rata finale di 13.155,60 euro. Il TAN fisso è pari all’8,25%, mentre il TAEG si attesta all’11,16%. L’iniziativa è riservata alle vetture in pronta consegna e richiede la rottamazione.
La stessa rata è applicabile anche alla Mokka Hybrid Edition, equipaggiata con un motore 1.2 da 145 CV e cambio automatico. Il prezzo promozionale sale a 21.650 euro, sempre oltre gli oneri finanziari. L’anticipo è pari a 6.696 euro, mentre il pagamento finale ammonta a 15.008,95 euro, oltre a 33 rate da 139 euro. Il TAN è fissato all’8,25%, con un TAEG del 10,89%. Anche in questo caso, è necessario procedere con la rottamazione e scegliere un esemplare disponibile in pronta consegna.
La Mokka Electric Edition, invece, è dotata di un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh. La formula Opel Blitz prevede un primo canone anticipato di 13.861 euro, seguito da 35 canoni mensili da 249 euro. Il valore di riscatto è fissato a 13.539 euro, con TAN fisso del 3,49% e TAEG del 5,43%.
Il confronto tra benzina e ibrido va quindi oltre la rata pubblicizzata: l’ibrida richiede 1.551 euro in più all’inizio e presenta un saldo finale superiore. Tuttavia, è importante tenere conto del fatto che il veicolo è equipaggiato con un cambio automatico, mentre il modello a benzina offre il manuale. Per l’elettrica, invece, è necessario considerare il diverso contratto e l’anticipo, che risulta significativamente più elevato rispetto alle altre due opzioni.
Per quanto riguarda le immatricolazioni, la Mokka si posiziona all’ottavo posto tra i SUV di piccole dimensioni in Italia, considerando i primi 8 mesi dell’anno nel bilancio pubblicato da ANFIA. Per fare un confronto, nella stessa categoria, Jeep Avenger si posiziona al primo posto, mentre Fiat 600 e Alfa Romeo Junior si collocano rispettivamente al quinto e al sesto posto. Il modello Opel si posiziona ancora una volta ai vertici della sua categoria, sebbene non figuri tra i primi cinquanta modelli più immatricolati, secondo i dati raccolti da UNRAE.