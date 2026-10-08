Mercato: a settembre 2026 ogni 100 auto nuove vendute 213 usate

Il mese di settembre 2026 si è chiuso con una riduzione dei volumi assoluti di vendita nel mercato italiano delle auto usate. I passaggi di proprietà sono scesi nel Belpaese a 284.708, contro i 288.065 dello stesso mese del 2025, con un calo dell’1.2%. Questi i dati che emergono da “Auto-Trend“, il bollettino statistico basato sui dati PRA e diffuso nelle scorse ore dall’Automobile Club d’Italia.

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Anche nel mese appena andato in archivio, le vendite di auto usate hanno superato nettamente quelle di vetture nuove, con 213 esemplari piazzati ogni 100 delle altre. Considerando i primi nove mesi dell’anno, il rapporto si attesta a 188 auto usate ogni 100 nuove. Da gennaio a settembre del 2026, i passaggi di proprietà relativi alle auto hanno registrato un calo dello 0.5%: nulla di preoccupante, ma è un segnale di cui tener conto.

Passaggi di proprietà al netto delle minivolture

AUTO: 288.065 (SET 2025) 284.708 (SET 2026) – 1,2%

MOTO: 56.960 (SET 2025) 58.378 (SET 2026) + 2,5%

TUTTI I VEICOLI: 387.341 (SET 2025) 383.716 (SET 2026) – 0,9%

Sul fronte delle radiazioni, a settembre 2026 sono state cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico 106.883 vetture, con un aumento di 0.7 punti percentuali sullo stesso periodo dello scorso anno. A determinare la crescita ci ha pensato soprattutto l’aumento delle demolizioni (+7.3%), a fronte di una diminuzione delle esportazioni (-11%). Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0.80: ogni 100 auto nuove, a settembre, ne sono state radiate 80.

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Radiazioni veicoli in volumi

AUTO: 106.094 (SET 2025) 106.883 (SET 2026) + 0.7%

MOTO: 11.201 (SET 2025) 10.615 (SET 2026) – 5,2%

TUTTI I VEICOLI: 127.882 (SET 2025) 128.256 (SET 2026) + 0.3%

Sul fronte propulsivo, i dati relativi al mercato dell’usato che giungono dal bollettino ACI registrano un netto vantaggio delle alimentazioni tradizionali (diesel e benzina), più ricercate rispetto alle altre.

In crescita i volumi delle auto elettrificate. A trainare i progressi, in questo ambito, sono soprattutto le vetture ibride a benzina, con una quota del 12% dei passaggi di proprietà a settembre. Per quanto concerne le full-electric, nonostante una crescita del 20.1% rispetto allo stesso mese del 2025, la quota di penetrazione non supera l’1.4% del mercato.

Alimentazioni delle auto usate

Passaggi al netto delle minivolture

BENZINA: 37,3% (SET 2025) 37,1% (SET 2026)

DIESEL: 39,3% (SET 2025) 36,2% (SET 2026)

BENZINA/GPL: 8,2% (SET 2025) 8,8% (SET 2026)

BENZINA/METANO: 1,9% (SET 2025) 1,9% (SET 2026)

METANO: 0,4% (SET 2025) 0,4% (SET 2026)

ELETTRICO: 1,2% (SET 2025) 1,4% (SET 2026)

IBRIDO BENZINA/ELETTRICO: 9,6% (SET 2025) 12,0% (SET 2026)

IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO: 1,7% (SET 2025) 2,0% (SET 2026)

Sul piano “anagrafico”, le auto usate maggiormente prese di mira dagli acquirenti sono state a settembre 2026 quelle di età compresa tra 20 e 29 anni, col 17% dei passaggi di proprietà (+ 1.6% sullo stesso periodo dello scorso anno). Quelle con più di 30 anni incidono per il 2.9% del totale (+ 0.2%)

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Anzianità auto usate

20-29 anni: 15,4% (SET 2025) 17,0% (SET 2026)

30 anni e oltre: 2,7% (SET 2025) 2,9% (SET 2026)

Quanto alla classe ecologica delle autovetture radiate, nei primi nove mesi del 2026 prevalgono nettamente le Euro 4, che rappresentano il 36.4% del totale, seguite dalle Euro 5-6, pari al 33.5%. Le Euro 3 incidono per il 18.3%, mentre le classi più datate, Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, pesano complessivamente per il 10.6%. A settembre si conferma la stessa distribuzione: Euro 4 al 35.7%, Euro 5-6 al 33.7%, Euro 3 al 17.8% ed Euro 2 all’8.6%.

Radiazioni auto per classe a settembre 2026

euro 0: 0,6%

euro 1: 0,9%

euro 2: 8,6%

euro 3: 17,8%

euro 4: 35,7%

euro 5-6: 33,7%

Non identificate: 2,8%

Fonte: Auto Trend ACI