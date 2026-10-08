Stellantis richiama oltre 265.000 Ram ProMaster: l’acqua può mandare fuori uso il servosterzo

Un’infiltrazione d’acqua può compromettere il servosterzo e rendere più difficoltoso il controllo del veicolo. Questo difetto ha indotto Stellantis a procedere con il richiamo di oltre 265.000 furgoni Ram ProMaster negli Stati Uniti, con ulteriori interventi programmati in Canada e Messico. La campagna in esame interessa gli esemplari degli anni modello dal 2022 al 2026 e riguarda il sistema di assistenza elettrica dello sterzo, un componente il cui malfunzionamento può avere conseguenze dirette sulla sicurezza di guida.

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Ram ProMaster, il richiamo riguarda il servosterzo elettrico: riparazioni gratuite

Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, l’acqua può raggiungere il cablaggio elettrico del sistema e danneggiarlo. La conseguenza potrebbe essere una perdita permanente dell’assistenza del servosterzo. Questo problema complica ulteriormente l’azione sul volante, aumentando lo sforzo richiesto al conducente per manovrare il furgone. L’autorità federale statunitense segnala che questa condizione può accrescere il rischio di incidenti.

Stellantis ha confermato di essere a conoscenza di un incidente legato a un difetto, senza riportare feriti. L’informazione è stata fornita dal portavoce Frank Matyok in una comunicazione inviata via email. Il numero di mezzi richiamati indica l’estensione della campagna preventiva e non corrisponde al numero di furgoni sui quali il guasto si è già manifestato. L’intervento è finalizzato all’identificazione e alla risoluzione del problema sui dispositivi interessati, mediante verifiche condotte dalla rete autorizzata.

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2027 Ram ProMaster City SLT Passenger Wagon.

La procedura standard del gruppo include l’ispezione del cablaggio e la sua sostituzione quando necessario. I costi saranno sostenuti da Stellantis, senza addebiti ai proprietari per le riparazioni previste dal richiamo. Sarà il controllo in officina a stabilire le condizioni dei componenti interessati e l’eventuale necessità di intervenire. La casa ha inoltre specificato che i clienti riceveranno informazioni dettagliate sulla disponibilità degli appuntamenti.

Matyok ha confermato che i proprietari coinvolti saranno informati tempestivamente sulla possibilità di prenotare l’intervento. La comunicazione ai destinatari del richiamo dovrà quindi accompagnare l’organizzazione delle verifiche presso la rete, consentendo ai proprietari di conoscere le modalità previste per il proprio mezzo.

La campagna di richiamo va oltre i confini degli Stati Uniti. Infatti si aggiungono circa 20.000 ProMaster in Canada e oltre 3.000 in Messico, secondo le cifre comunicate dal portavoce. Il totale nordamericano supera pertanto le 288.000 unità. Le segnalazioni riguardanti lo sterzo erano già state trasmesse alle autorità federali competenti. Secondo quanto riportato dal The Detroit News, gli accertamenti sui furgoni Ram sarebbero iniziati nel settembre 2025, a seguito di reclami ricevuti relativi al funzionamento del sistema.