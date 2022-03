Stellantis ha grandi aspettative sulla nuova Ram ProMaster

In un momento in cui i furgoni per le consegne sembrano essere sempre più presenti nelle stare degli Stati Uniti, non sorprende più di tanto che il gruppo Stellantis, stia puntando molto sul suo furgone Ram ProMaster del 2023 per garantirsi solidi numeri di vendita.

Ram Promaster: la nuova versione sarà presentata mercoledì alla fiera Work Truck Week a Indianapolis

Il nuovo veicolo della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA sarà presentato mercoledì alla fiera Work Truck Week della National Truck Equipment Association a Indianapolis. Lo spettacolo è quello che un dirigente di Ram ha descritto come il “Super Bowl” per il segmento dei veicoli commerciali, il luogo perfetto per sfoggiare qualcosa di davvero importante come è questo nuovo modello di Ram.

I furgoni ProMaster sono i tipi di veicoli che si prestano a servizi di consegna di pacchi e piccole imprese, come appaltatori o idraulici. Amazon dovrebbe essere il primo cliente commerciale per il veicolo elettrico a batteria Ram ProMaster quando verrà lanciato il prossimo anno.

L’importanza del mercato dei veicoli commerciali leggeri è cresciuta, in parte spinta dalla pandemia e dalle tendenze dello shopping online degli ultimi anni. E ProMaster è stato un successo negli Stati Uniti. Il comunicato delle vendite negli Stati Uniti del 2021 della società ha rilevato che è stato il miglior anno di vendita totale per i furgoni ProMaster con vendite di 63.361, in aumento del 25 per cento rispetto all’anno precedente, sebbene i numeri del quarto trimestre siano diminuiti del 17 per cento.

I dirigenti di Ram dicono di essere entusiasti del nuovo veicolo. “Questo è il Ram ProMaster più avanzato che abbiamo mai costruito”, ha detto martedì il CEO del marchio Ram Mike Koval Jr. Uno dei maggiori cambiamenti per il ProMaster 2023 è l’aggiunta di una terza altezza del tetto, quella che viene descritta come una “configurazione del tetto super alto”, ha detto Koval.

Inoltre tra le novità segnaliamo anche un nuovo sportello avvolgibile posteriore disponibile, realizzato in alluminio anodizzato per motivi di peso e durata. Un nuovo cruscotto anteriore, con fari a LED e fendinebbia, è un’altra caratteristica che dovrebbe aiutare il furgone di Stellantis a distinguersi.

Il ProMaster 2023 può fornire fino a 6.910 libbre di capacità di traino e 4.680 libbre di carico utile, che secondo la società è il migliore della categoria. Il furgone è alimentato da un motore Pentastar V6 da 3,6 litri abbinato a un cambio automatico a nove rapporti. È costruito a Saltillo, in Messico. Per il momento non si conosce ancora il prezzo.

