Peugeot e Citroën crescono in Brasile, Ram domina tra i grandi pickup: i numeri di settembre 2026

In Brasile, lo scorso mese di settembre si è chiuso con numeri interessanti per Peugeot, Citroën e Ram. La casa automobilistica del Leone ha immatricolato il 28 per cento in più di vetture rispetto a quanto avvenuto nel precedente mese di agosto, mentre Citroën è cresciuta del 16 per cento facendo lo stesso paragone.

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Per Ram, invece, vi è stato un incremento del 22 per cento rispetto al mese di settembre dello scorso anno. Questi risultati sono frutto di modelli diversi, dalle compatte ai furgoni da lavoro, fino ai pickup di grandi dimensioni che godono di grande popolarità tra i clienti nel mercato auto brasiliano.

Peugeot, Citroën e Ram: dalle compatte ai pickup, cosa è successo a settembre in Brasile

Per quanto riguarda Peugeot, questa crescita è dovuta soprattutto agli ottimi risultati di 208 e 2008, che di recente sono state aggiornate con il model year 2027. La 2008 ha concluso il mese di settembre con un aumento del 31 per cento rispetto al mese precedente. Molto bene anche la 208, che ha visto aumentare del 28,9 per cento le sue vendite. Il nuovo MY27 ha dunque portato una crescita per entrambi i modelli.

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Anche l’Expert ha fornito il proprio contributo a questo risultato. Il furgone Peugeot ha visto aumentare le immatricolazioni del 23 per cento rispetto al mese precedente, arrivando a una quota vicina al 23 per cento nella sua categoria. Il risultato gli ha garantito il secondo posto nella classifica del mese confermando l’importanza dei clienti professionali per le consegne del brand nel paese.

In casa Citroën, è soprattutto la C3 a sostenere l’incremento delle immatricolazioni. Nel settore delle auto compatte, le vendite della casa francese sono cresciute del 34 per cento rispetto al mese precedente. La C3 Live Go 1.0 con cambio manuale ha fatto ancora meglio, con una crescita del 52 per cento. Si tratta di uno dei risultati più interessanti tra quelli comunicati dal marchio per il mese settembre.

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La C3 è in crescita anche se si guarda al 2026 nella sua interezza. Da gennaio a settembre, la gamma ha immatricolato l’11 per cento in più di unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le versioni si distingue la YOU! Turbo 200, che nello stesso intervallo è cresciuta del 20 per cento. Il miglioramento, quindi, riguarda anche il bilancio da inizio anno.

I furgoni Citroën hanno registrato un aumento del 16 per cento rispetto ad agosto e dell’88 per cento rispetto a settembre 2025. A spingere è stato il Jumpy, cresciuto del 21 per cento sul mese precedente e del 145 per cento rispetto allo scorso anno. Entrambi questi dati mostrano quanto il modello sia importante per il brand.

Citroën affianca all’offerta di vetture e furgoni anche servizi per la mobilità urbana. Tra questi c’è il programma Move, rivolto ai clienti privati, ai conducenti professionisti e a chi gestisce flotte. L’iniziativa amplia così le attività del marchio oltre la vendita del singolo veicolo.

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Per Ram, il bilancio da gennaio a settembre arriva a 24.538 pickup, contro i 20.454 dei primi nove mesi del 2025: un aumento del 20%. Nel mese, i grandi 2500 e 3500 hanno totalizzato rispettivamente 187 e 156 vendite, conquistando insieme il 63,9% del segmento full-size.

Con il Ram 1500, la quota sale al 78 per cento. I modelli Heavy Duty utilizzano il Cummins 6.7 turbodiesel High-Output da 436 CV e 1.458 Nm, abbinato al nuovo cambio automatico a otto rapporti.

Il Dakota ha registrato il suo miglior mese dal lancio con 673 unità immatricolate. Il Rampage è andato oltre le 1.950 immatricolazioni, portando il totale annuale a 18.605 esemplari, 997 in più rispetto all’anno precedente: è il primo pickup Ram progettato e prodotto fuori dal Nord America.