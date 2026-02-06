Ram Rampage: risultati impressionanti a gennaio 2026 in Brasile

Il 2026 si apre nel segno della crescita per il Ram Rampage, primo pick-up del marchio Ram progettato e costruito al di fuori del Nord America. Il modello conferma la solidità della proposta del brand chiudendo il mese di gennaio con 2.112 immatricolazioni, il miglior risultato mai registrato nello stesso periodo dal suo lancio.

Risultati impressionanti spingono Ram Rampage a una quota di mercato vicina al 25% nel segmento

Una performance che porta il Rampage a sfiorare il 25% di quota nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, rafforzandone il ruolo di riferimento nel mercato. Considerando le vendite cumulative di gennaio 2026 all’interno della categoria, il Rampage conquista inoltre la quarta posizione assoluta, evidenziando un crescente apprezzamento da parte dei clienti e un avvio d’anno particolarmente positivo.

Il 2025 è stato un anno di traguardi significativi per il pick-up, a partire dalle 26.000 unità vendute, che rappresentano una crescita dell’8% rispetto al 2024. Inoltre, Rampage ha aggiunto diversi trofei alla sua collezione di successi, in particolare la vittoria per la seconda volta del premio “Os Eleitos”, organizzato dalla rivista Quatro Rodas.

I risultati di vendita dell’anno precedente hanno consolidato la posizione di Rampage come secondo player nel suo segmento, posizione mantenuta dal modello grazie alle ottime prestazioni nel primo mese del 2026. La Rampage continua a essere venduta in quattro versioni: Big Horn, Rebel, Laramie e R/T, e due motorizzazioni: un 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia e un 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 CV e 400 Nm (40,8 kgfm), quest’ultimo rendendo il pick-up il più veloce e potente prodotto in Sud America.

Per quanto riguarda il segmento dei pick-up, Ram continua a crescere costantemente, avvicinandosi al 7% di quota di mercato. Oltre al Rampage, il marchio vende in Brasile il potente 1500, il pick-up a benzina più potente e veloce del Paese (accelerazione da 0 a 100 km/h), e i modelli 2500 e 3500, recentemente rinnovati, i pick-up diesel più potenti sul mercato, alimentati dall’imponente motore Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output da 436 CV e 1.458 Nm (148,7 kgfm) di coppia, abbinato a un nuovo cambio a 8 rapporti.

Quest’anno si aggiunge alla gamma il nuovo Ram Dakota, presentato per la prima volta al grande pubblico durante il Salone dell’Auto 2025. Questa novità, che segna il debutto del marchio nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, arriva sul mercato nazionale in formato pre-ordine nelle versioni Warlock e Laramie, entrambe equipaggiate con motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia, cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale automatica con opzioni 4×2 e marce ridotte.