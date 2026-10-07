Francesco Pastore è il nuovo Managing Director di Citroën e DS Automobiles in Italia

Francesco Pastore assume la guida di Citroën e DS Automobiles, con il ruolo di Managing Director. Vi avevamo già parlato delle nuove nomine per il mercato italiano dei marchi della galassia Stellantis, sottoposti a un processo di riorganizzazione interna. Oggi ci occupiamo, più nel dettaglio, dei brand transalpini prima menzionati e, in particolare, della persona che sarà chiamata a gestirli nel Belpaese, dove il loro ruolo è di grande rilevanza strategica.

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Laureato in ingegneria meccanica, Francesco Pastore vanta una lunga esperienza nel settore e una comprovata capacità di leadership. Negli scorsi anni ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito automobilistico, sui quali torneremo più avanti. Questo gli ha aperto le porte al nuovo incarico.

Il suo compito sarà quello di guidare la strategia e lo sviluppo di Citroën e DS Automobiles, con un occhio puntato sull’innovazione e sulla crescita sostenibile. Visto il background professionale e la formazione universitaria del destinatario del mandato, si può ipotizzare che svolgerà al meglio e con grande efficacia il compito a lui assegnato.

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In FIAT Auto dal mese di novembre 2001, Francesco Pastore ha maturato esperienze importanti dapprima nel comparto qualità e poi in ambito commerciale. Qui, sostanzialmente, ha costruito le fondamenta della sua carriera professionale. Nel 2011 andò a lavorare per un dealer indipendente di Torino, dove gestì per suo conto i mandati Citroën e Peugeot, nella veste di Direttore Commerciale.

Quell’esperienza si protrasse per un triennio, fino al 2014, quando fece rientro nella casa madre per ricoprire l’incarico di Hub Director presso il Motor Village di Milano. Nel 2017 un nuovo incarico: la nomina ad Area & Operation Manager Pre-Owned di FCA sul perimetro EMEA.

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Con la nascita di Stellantis, Francesco Pastore fu investito del ruolo di Animation and Operation Manager Enlarged Europe per il B2B, coordinando le attività di vendita dei vari mercati e di tutti i brand della sua galassia. Per un anno e mezzo si è occupato anche del posizionamento dei marchi Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles, come Managing Director, con l’obiettivo di consolidarli e rafforzarli. Ora a lui tocca il compito di guidare la strategia e lo sviluppo di Citroën e DS Automobiles.

Fonte | Stellantis