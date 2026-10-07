Peugeot 308: ad ottobre 2026 tagli sul prezzo, sconti fino a 8.300 euro e rate da 199 euro

Peugeot 308 inizia il mese di ottobre con una serie di promozioni interessanti relative a tutta la sua gamma con lo sconto che arriva fino a 8.300 euro e una rata mensile da 199 euro. La campagna, valida fino al 31 ottobre 2026, riguarda sia la versione berlina che la station wagon, con motori diesel, ibridi ed elettrici. Il prezzo più basso è quello relativo alla Hybrid Style, che viene proposta a 25.350 euro con finanziamento.

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Peugeot 308: le offerte di ottobre per berlina e station wagon

Per la BlueHDi 130 con cambio automatico EAT8 e allestimento Style, il listino di 34.130 euro scende a 26.330 euro, oppure a 25.830 euro scegliendo IMOVE D. Si parte con 5.670 euro di anticipo, poi arrivano 35 rate da 199 euro e una rata finale di 18.441 euro. Il TAN fisso è del 7,49%, il TAEG del 9,57%.

Chi preferisce l’ibrido trova la 308 Hybrid 145 e-DCS6 Style a 25.850 euro, contro i 33.650 del listino. Con finanziamento il prezzo cala ulteriormente a 25.350 euro. La rata rimane di 199 euro per 35 mesi, ma l’anticipo sale a 7.395 euro e la somma finale scende a 15.682 euro. Il TAN è sempre del 7,49%, mentre il TAEG raggiunge il 9,83%.

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Lo stesso sconto complessivo di 8.300 euro interessa le station wagon. La 308 SW BlueHDi Style passa da 35.130 a 27.330 euro, oppure a 26.830 euro con finanziamento. Richiede 5.871 euro iniziali, 35 rate da 199 euro e una rata finale di 19.441 euro, con TAN del 7,49% e TAEG del 9,50%.

La SW Hybrid Style parte invece da un listino di 34.650 euro e viene proposta a 26.850 euro, ridotti a 26.350 euro con IMOVE D. In questo caso servono 7.959 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 199 euro e 16.228 euro finali. Il TAN resta al 7,49%, il TAEG è del 9,77%. Le offerte riguardano vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione.

Per le elettriche da 156 CV Allure Peugeot propone invece il leasing EGO, con wallbox inclusa. La E-308 berlina costa 37.950 euro, prevede un primo canone di 15.629 euro, 35 canoni da 199 euro e un riscatto di 18.613 euro. TAN e TAEG sono rispettivamente del 3,25% e del 4,84%.

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La E-308 SW viene proposta a 38.950 euro, con 16.200 euro iniziali e riscatto di 19.086 euro, TAN del 3,25% e TAEG del 4,81%. La nota legale indica 35 canoni da 199 euro, mentre il riquadro pubblicitario riporta 139 euro: una discrepanza da chiarire nel preventivo.

Nel frattempo sul mercato italiano, il 2026 mostra differenze tra le due carrozzerie. Secondo i dati pubblicati da UNRAE, da gennaio ad agosto la versione berlina ha ottenuto 1.359 unità immatricolate, contro le 1.050 del 2025. Si tratta di un incremento del 29,4per cento. La Station wagon invece ha ottenuto 2.307 unità, rispetto alle 2.871 registrate lo scorso anno, con un calo del 19,6 per cento. Sommando i dati si arriva a 3.666 unità, circa il 6,5 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2025.

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Ad agosto la station wagon ha registrato 116 immatricolazioni, contro le 61 dell’anno precedente, collocandosi sesta nella propria categoria. Nella classifica per alimentazione, inoltre, la 308 diesel conta 106 unità: questo numero riguarda soltanto le versioni a gasolio.