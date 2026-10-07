Jeep è ora ufficialmente il “4×4 ufficiale” di Moab. La città dello Utah ha annunciato nelle scorse ore una partnership di due anni con il brand di Stellantis, rendendo un rapporto costruito con decenni di escursioni e raduni in un accordo che porterà finanziamenti, sostegno agli eventi e manutenzione dei sentieri.

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E’ stato il consiglio comunale della città a deciderlo rendendo questa collaborazione un qualcosa che sempre più pare destinato a coinvolgere anche la comunità locale, oltre agli appassionati che ogni anno arrivano da tutte le parti del mondo per raggiungere questa famosa località famosissima tra gli amanti del fuoristrada.

Jeep e Moab, una partnership biennale per sostenere territorio e comunità

L’accordo secondo quanto stabilito in via ufficiale partirà già da questo mese di ottobre. Jeep darà il suo contributo secondo quanto previsto dalla città elargendo finanziamenti annuali, sponsorizzazioni e iniziative dedicate alla cura dei percorsi. Con questa collaborazione si vuole preservare l’accesso ai sentieri e proteggere gli spazi naturali che hanno reso Moab un punto di riferimento per tutti coloro che amano la guida fuoristrada.

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Il fatto che l’accordo sia biennale inoltre permette ad entrambe le parti di poter organizzare meglio i vari eventi etc. Nel programma non mancano eventi che in modo diretto incidono e riguardano la vita cittadina. Ci riferiamo ad esempio al Red Rock Arts Festival e le prossime celebrazioni per il 125° anniversario di Moab. La partnership quindi non riguarda solo attività legate ai veicoli ma finisce per offrire aiuto anche a manifestazioni culturali e comunitarie, con risorse destinate a iniziative locali.

Branden Coté, CEO di Jeep, ha dichiarato che Moab rappresenta ormai una parte integrante della storia del brand americano. Secondo lui i percorsi, i paesaggi e le persone del territorio, contribuiscono a definire l’esperienza del fuoristrada. Per il manager, l’accordo riconosce questo legame e permette di investire nei luoghi e nelle attività che continuano ad attirare appassionati da tutto il mondo.

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Questo rapporto ogni anno del resto culmina in uno degli eventi più conosciuti al mondo dagli appassionati di off road. Ci riferiamo naturalmente all’Easter Jeep Safari. Organizzato dal club Red Rock 4-Wheelers, il raduno porta migliaia di partecipanti nel sud-est dello Utah e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità del fuoristrada. I sentieri di Moab che ormai da vari decenni hanno ospitato prove e uscite di veicoli Jeep, sono diventati parte dell’immaginario della casa americana.

Per l’edizione 2027 è già stato individuato un intervento specifico: il progetto ufficiale di tutela ambientale si concentrerà sul percorso di Chicken Corners. Jeep lavorerà insieme a Red Rock 4-Wheelers, all’ufficio locale del Bureau of Land Management e all’organizzazione Tread Lightly!. La collaborazione riunisce così il marchio, gli organizzatori del raduno e soggetti impegnati nella gestione e nell’uso responsabile del territorio.

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Michael Black, city manager di Moab, ha sottolineato soprattutto i benefici attesi per la popolazione. La sponsorizzazione, ha spiegato, deve trasformare una relazione consolidata in vantaggi concreti, portando nuove risorse attraverso attività pubblicitarie, manutenzione dei sentieri e sostegno agli eventi cittadini. Tra le priorità figura anche la promozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente durante le attività ricreative.

Il tema dell’accesso ai percorsi occupa una parte centrale dell’accordo. Per Jeep, mantenere fruibili sentieri e terreni pubblici significa anche contribuire alla loro conservazione. È su questo rapporto tra possibilità di esplorare e responsabilità nell’utilizzo degli spazi naturali che si inseriscono gli interventi previsti a Moab.

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La nuova partnership si aggiunge alle iniziative sostenute dal marchio nel corso del 2026. Oltre all’Easter Jeep Safari, Jeep ha affiancato Jeep Beach a Daytona Beach, in Florida, il Toledo Jeep Fest in Ohio e il raduno delle Smoky Mountains in Tennessee. Il programma comprende inoltre il Rebelle Rally, competizione di navigazione fuoristrada riservata alle donne.

In California, il sostegno ha riguardato anche il ripristino e l’accesso al sentiero Rubicon. Nel complesso, questi appuntamenti e progetti coinvolgono centinaia di migliaia di appassionati. A Moab, città e marchio inizieranno ad attuare le iniziative nei prossimi mesi, con un calendario che comprenderà manutenzione, eventi e attività di sensibilizzazione. Il lavoro sul percorso di Chicken Corners sarà uno degli interventi previsti in occasione dell’Easter Jeep Safari del prossimo anno.