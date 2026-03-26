Jeep partecipa alla 60ª edizione dell’Easter Jeep Safari

Jeep si appresta a tornare a Moab, nello Utah, per il consueto appuntamento annuale con l’Easter Jeep Safari, giunto alla 60ª edizione e in programma dal 28 marzo al 5 aprile. Per l’occasione, il marchio presenterà concept car grintose e ad alte prestazioni. Decine di migliaia di appassionati potranno scoprire nuove esperienze e conoscere da vicino le ultime novità. Il quartier generale tornerà al Walker Drug, nel centro città, cuore delle attività, degli eventi e dell’incontro con la community.

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Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) di Mopar si preparano per la 60ª edizione dell’Easter Jeep Safari a Moab

“Moab non è solo un luogo che visitiamo. È un banco di prova che onoriamo e proteggiamo, un territorio in cui investiamo continuamente e una comunità che siamo orgogliosi di chiamare la nostra seconda casa”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “L’Easter Jeep Safari ha plasmato il marchio Jeep per decenni, alimentando l’evoluzione dei nostri veicoli 4×4 e rafforzando il nostro legame con la comunità e le migliaia di appassionati Jeep che tornano anno dopo anno. Per celebrare decenni di pionierismo fuoristrada, presentiamo una gamma esclusiva di veicoli Jeep, sia concept che di serie, nuove esperienze immersive e attività per i consumatori, il tutto per mostrare appieno le nostre capacità fuoristrada e riflettere l’essenza stessa di ciò che siamo.”

Dai nuovissimi concept Jeep 4×4 personalizzati alle coinvolgenti attività per i consumatori, il marchio Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) di Mopar sono pronti a conquistare Moab, l’epicentro delle avventure fuoristrada negli Stati Uniti.

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“La partnership con il marchio Jeep per la nostra partecipazione annuale all’Easter Jeep Safari offre ai nostri designer e ingegneri Mopar una splendida opportunità per mettere alla prova le loro ultime idee e innovazioni su alcuni dei terreni più difficili che possiamo trovare”, ha dichiarato Darren Bradshaw, vicepresidente senior di Mopar Nord America. “Moab è il luogo perfetto per incontrare i proprietari di Jeep, condividere i nostri progetti e presentare la nostra gamma in continua espansione di accessori originali e di terze parti che possono aiutarli a migliorare i loro veicoli e ad affrontare con sicurezza qualsiasi avventura fuoristrada.”

Nell’ambito del costante impegno del marchio Jeep per la tutela del territorio e il fuoristrada responsabile, i dipendenti del marchio Jeep e di JPP collaboreranno ancora una volta con Red Rock 4-Wheelers e il Bureau of Land Management per la manutenzione e la protezione dei sentieri locali di Moab. Ogni anno, i volontari Jeep completano un progetto di ripristino dei sentieri che spesso prevede la pulizia di chilometri di rifiuti e detriti, la riparazione e la costruzione di muri in pietra e recinzioni e il ripristino di aree lungo il percorso.

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Il marchio Jeep offrirà ai partecipanti all’Easter Jeep Safari 2026 una collezione indimenticabile di veicoli Jeep 4×4 ed esperienze. La gamma di concept Jeep Safari di Pasqua di quest’anno è la più grande e audace di sempre, con nuovissimi modelli personalizzati progettati dal marchio Jeep e dai geniali designer di JPP. I concept 2026 rendono omaggio alla tradizione 4×4 di Jeep e alle sue leggendarie icone del fuoristrada, aggiungendo al contempo una ventata di modernità. Il risultato è una collezione di grande impatto che richiama le radici del marchio e anticipa i veicoli che plasmeranno il futuro del fuoristrada. I seguenti veicoli concept Jeep e JPP/Mopar saranno esposti presso Walker Drug da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile:

Il concept Jeep Wrangler Anvil 715 è una visione mirata di ciò che un Wrangler pensato per l’overlanding può essere: capace, funzionale e progettato con cura, senza ingombri inutili.

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Il concept Jeep Wrangler BUZZCUT di JPP unisce un design compatto, sportivo e a due posti a capacità estreme e a un vano di carico ampliato per avventure più lunghe. Il concept Jeep Grand Wagoneer Commander è una miscela discreta di lusso a grandezza naturale e reale funzionalità fuoristrada, costruita per i guidatori che desiderano sia capacità indipendenti che la forza per trainare un veicolo da trail dedicato

Il concept Jeep Wrangler Laredo riduce questa Jeep 4×4 all’essenziale, amplificandone al contempo il carattere. Costruito su una base Willys, mette in risalto la semplicità, la sensazione meccanica e la classica attitudine del marchio Jeep, con sottili richiami a come potrebbe evolversi la linea Laredo. Il concept Jeep XJ Pioneer segna il momento in cui la Cherokee originale del 1984 ha cambiato il panorama dei SUV, legando quell’eredità a 85 anni di storia Jeep e al ritorno del nome Cherokee nel 2026.