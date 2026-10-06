Leapmotor usate, elettriche cinesi a prezzo stracciato: l’analisi francese sulla loro affidabilità

Leapmotor T03 sotto i 10.000 euro, C10 a 25.000 con meno di 20.000 km sul groppone. Sui siti di annunci francesi l’elettrico cinese usato comincia a farsi notare, e i prezzi mettono in imbarazzo city car e SUV europei. L’analisi di AutoPlus mette in evidenza occasioni e, al contempo, lati oscuri imprevisti.

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Dietro le occasioni online c’è il marchio ancora poco noto, ma esplosivo, Leapmotor, “piccolo” costruttore cinese legato a Stellantis, che nel 2025 ha venduto circa 600.000 auto. Si è fatto conoscere con la T03, poi ha allargato la gamma con tre SUV e una berlina. Il successo commerciale, però, almeno in Francia, è stato tiepido (in Italia la T03 ha avuto il suo momento di furore). Nel frattempo si guarda agli ibridi plug-in con la tecnologia New e-Hybrid, dove il termico fa solo da generatore. Sull’usato, per ora, si trovano quasi solo elettriche pure.

L’asso nella manica è la rete. Dove altri marchi cinesi lasciano il cliente da solo con la sua paura dell’assistenza, Leapmotor può contare sulle concessionarie del gruppo Stellantis. In circa 71 annunci in Francia, su quattro modelli, si conta una svalutazione media di appena il 3% rispetto al nuovo.

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La Leapmotor T03 è quella che si incontra più spesso. Compatta, nervosa, agile in città. Fuori dal centro abitato, meno. I test hanno misurato 229 km di autonomia reale, la tenuta di strada è giudicata incerta e i caricatori AC hanno la brutta abitudine di tirarsi indietro, lasciandoti senza ricarica a casa o alla colonnina lenta. Non a caso AutoPlus l’ha messa tra i modelli da evitare.

Il prezzo, però, seduce: tra 8.000 e 13.000 euro, contro i circa 18.000 del nuovo al lancio. Una svalutazione vicina al 45%, mentre una Dacia Spring o un’europea equivalente restano spesso sopra i 14.000-15.000 euro.

Il C10 è un altro film. SUV familiare con batteria da 67 kWh, 218 CV, 172 km/h di velocità massima e 330 km dichiarati. La ricarica rapida si ferma a 84 kW, quindi sui lunghi viaggi serve pazienza. In compenso si gode di abitabilità, comfort e un bagagliaio da 450 litri più 32 di vano extra. Sull’usato va da 20.000 a 26.000 euro per esemplari recenti. Un SUV elettrico europeo di taglia e potenza simili costa spesso 7.000-10.000 euro in più, a parità di chilometri.

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Il tallone d’Achille comune è l’elettronica. Bug al multimediale e agli ausili alla guida, problemi di abbinamento del telefono, lingua che passa all’inglese senza chiedere permesso, fari che si accendono da soli. Un reset in concessionaria costa circa 150 euro e spesso risolve, ma su auto quasi nuove fa sorridere meno. Il supporto, poi, varia da concessionario a concessionario.

Gli studi su BYD, MG e Leapmotor parlano di perdite del 40-45% in tre anni, più rapide di quelle di Renault, Peugeot o Volkswagen. Chi compra oggi prende il prezzo già scontato, ma si accolla il rischio di rivendere domani con un’altra batosta. Affare o trappola, dunque? Dipende dal modello.