Jeep Compass 4xe conquista Rom-E 2026: 375 cavalli elettrici e trazione integrale nel cuore di Roma

A Rom-E 2026 sicuramente una delle attrazioni principali è stata la nuova Jeep Compass 4xe che si è fatta notare conquistando il pubblico romano accorso in massa all’evento. La vettura di Jeep ha messo in mostra quella che è la propria interpretazione della mobilità elettrica. La manifestazione, che si è svolta dal 2 al 4 ottobre tra Casa del Cinema, Villa Borghese e Piazza Bucarest, ha coinvolto oltre 300.000 visitatori complessivi. Jeep ha così colto l’occasione per mostrare dal vivo a tantissime persone il suo nuovo SUV elettrico.

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Jeep Compass 4xe: a Rom-E il pubblico scopre il SUV elettrico Made in Italy

Come detto la Compass 4xe è stata protagonista dell’evento con numerosi visitatori che hanno potuto vederla da vicino e provarla in strada. Il modello, dopo essere stato presentato alla stampa di tutta Europa finalmente ha avuto il suo primo contatto con il pubblico e gli appassionati. Si è trattato di un momento importante per una vettura che combina prestazioni fuoristradistiche di alto livello con le ultime tecnologie in tema di mobilità elettrica confermando però la trazione integrale come uno dei capisaldi di Jeep.

Jeep quindi ha approfittato di un contesto prestigioso come quello di Rom-E per poter presentare dal vivo il suo prodotto consentendo ad un vasto pubblicato di valutarne forme e dettagli; salire a bordo e guidarla offrendo un primo contatto con il suo funzionamento.

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E’ stato il centro di Roma ad ospitare tutta una serie di iniziative dedicate alle nuove soluzioni di mobilità che si sono susseguite durante l’evento. I luoghi scelti hanno avvicinato questi temi a un pubblico ampio, composto anche da persone che non frequentano abitualmente i saloni automobilistici.

La Compass 4xe dispone di un’architettura con due motori elettrici, uno per ciascun asse. La potenza combinata è pari a 375 CV, mentre i valori indicati per le due unità sono 157 kW all’anteriore e 132 kW al posteriore. La presenza dei due motori permette al modello di disporre della trazione integrale, elemento centrale nell’impostazione di questa versione.

Per la guida fuoristrada il SUV dispone di un’altezza da terra incrementata e angoli caratteristici specifici. Sono interventi che fanno parte della configurazione della 4xe e ne accompagnano la trazione integrale. La capacità di guado dichiarata arriva fino a 480 millimetri, un dato che richiama l’attenzione alla possibilità di affrontare anche passaggi con presenza d’acqua.

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Un altro valore riguarda la coppia disponibile alle ruote posteriori, che può raggiungere i 3.100 Nm. È importante mantenere il riferimento alle ruote, come indicato dal costruttore, per interpretare correttamente questa cifra. Il dato rientra tra gli elementi con cui Jeep descrive le capacità della nuova architettura elettrica, soprattutto nell’utilizzo su fondi impegnativi.

Il sistema Jeep Selec-Terrain è il resposabile della gestione delle varie condizioni mettendo a disposizione cinque modalità. Il conducente può scegliere tra AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK, adattando il comportamento della vettura al percorso. Sabbia, fango e neve trovano quindi impostazioni dedicate, affiancate dalla modalità automatica e da quella sportiva. Il comando offre un riferimento per sfruttare le caratteristiche della trazione integrale nelle diverse situazioni.