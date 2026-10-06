Alfa Romeo Italia cambia guida: Domenico Graziano torna al Biscione dopo l’esperienza in Jeep

Alfa Romeo ha annunciato una novità importante per quanto riguarda il suo team in Italia. Infatti nelle scorse ore è stato ufficialmente confermato che la guida della divisione italiana è stata affidata a Domenico Graziano. Quello di Graziano è un ritorno al Biscione. Infatti prima di andare in Jeep, dove fino ad oggi si era occupato della rete di vendita della casa americana, aveva già avuto un’esperienza nella casa milanese come Product Manager in occasione del lancio della Stelvio. Questo è stato un momento molto importante per il biscione, quantomeno per quello che concerne la sua storia più recente.

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Domenico Graziano nominato Managing Director di Alfa Romeo in Italia

Graziano, classe 1986, è entrato nel gruppo a partire dal 2010, assumendo nel tempo responsabilità sempre maggiori. La sua esperienza si è sviluppata principalmente in ambito commerciale e manageriale, con incarichi attraverso i quali ha potuto conoscere marchi diversi e le esigenze del mercato nazionale.

Come abbiamo detto poc’anzi prima di questo nuovo incarico nel biscione, Graziano ha guidato la rete vendita Jeep in Italia. Un ruolo che lo ha portato a lavorare sullo sviluppo dei risultati commerciali e sul rafforzamento della presenza del marchio nel Paese.

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Il passaggio da Jeep al Biscione cambia il contesto, ma mantiene il legame con la rete e con le attività necessarie a sostenere le vendite. Graziano dovrà ora valorizzare un marchio che fa della sportività, dell’innovazione e dell’identità italiana i propri elementi distintivi. La sfida sarà tradurre questo patrimonio in una presenza commerciale più forte, accompagnando allo stesso tempo l’arrivo dei nuovi prodotti.

Il suo precedente incarico in Alfa Romeo risale al 2016, quando, in qualità di Product Manager, aveva seguito il lancio della Stelvio. Quel lavoro gli aveva consentito di partecipare direttamente all’introduzione di un modello importante per il marchio. Il ritorno avviene oggi con una responsabilità più ampia, estesa alla guida delle attività italiane e al percorso di crescita del brand sul mercato nazionale.

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Graziano ha accolto la nomina sottolineando il significato personale e professionale del nuovo incarico: «Assumere la responsabilità di Alfa Romeo in Italia rappresenta per me un grande onore e una sfida entusiasmante. Questo incarico arriva a coronamento di un percorso professionale che mi ha consentito di crescere all’interno del Gruppo, confrontandomi con realtà e marchi diversi».

«Alfa Romeo è un brand unico, simbolo di passione, innovazione e orgoglio italiano nel mondo». Una dichiarazione che richiama i valori sui quali il manager intende lavorare, senza separare il posizionamento del marchio dalle prospettive commerciali e dal rapporto con chi sceglie le sue vetture.