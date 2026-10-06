Citroën C3: ad ottobre 2026 parte da 49 euro al mese, tutte le offerte tra benzina, ibrido ed elettrico

Citroën C3 anche ad ottobre 2026 sarà protagonista del mercato auto in Italia. La casa francese per dare ulteriore spinta al suo modello di successo ha previsto tutta una serie di promozioni relative alla gamma della sua city car che come sappiamo è “gemella” di Fiat Grande Panda. Una delle più interessanti è sicuramente quella che riguarda la versione entry level. Ci riferiamo naturalmente alla C3 in allestimento YOU dotata di motore Turbo 100 e cambio manuale. Questa versione per tutto ottobre è disponibile a 15.656 euro, grazie a uno sconto di 1.500 euro sul prezzo di listino.

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Ecco le promozioni di ottobre 2026 per acquistare Citroën C3

Il finanziamento SimplyDrive Promo prevede un anticipo di 6.256 euro, 35 rate da 49 euro e una rata finale di 9.703 euro. Il TAN fisso è del 3,99%, il TAEG del 7,40%. Sono inclusi sensori posteriori, Head Up Display, Smartphone Station e sospensioni Advanced Comfort.

Per la PLUS Hybrid 110 automatica, il listino è di 21.950 euro: il prezzo promozionale passa a 20.450 euro e scende ulteriormente a 19.450 euro con SimplyDrive D, oltre oneri finanziari. L’anticipo richiesto è di 7.869 euro, seguito da 35 rate da 99 euro e un saldo finale di 11.832 euro. TAN e TAEG sono rispettivamente del 7,99% e dell’11,28%. La dotazione comprende schermo da 10,25 pollici e climatizzatore automatico.

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La C3 OUTDOOR Turbo 100 manuale costa invece 20.850 euro, contro 22.350 euro di listino. Sono previsti 6.924 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro e una rata finale di 12.945 euro, con TAN del 3,99% e TAEG del 6,45%. L’OUTDOOR Hybrid 110 automatica viene proposta a 22.950 euro con finanziamento: anticipo di 7.663 euro, 35 rate da 169 euro e saldo di 13.771 euro. TAN 7,99%, TAEG 10,70%.

Sul fronte elettrico, la ë-C3 YOU Urban Range da 113 CV parte da 18.900 euro, con una riduzione di 1.590 euro. Lo stesso sconto riguarda la TONIC Urban Range, proposta a 19.700 euro. La TONIC elettrica senza denominazione Urban Range viene invece offerta a 21.700 euro, con uno sconto di 3.000 euro.

Le promozioni come abbiamo detto in precedenza arrivano in un momento molto positivo per la vettura di Citroën che ormai da tempo è una delle protagoniste del mercato auto in Italia. Basti pensare che ad agosto le immatricolazioni complessive del modello sono state oltre 1.700. Questo dato ha garantito al veicolo la terza posizione tra i modelli più venduti alle spalle solamente di Fiat Pandina e Dacia Sandero.

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Se consideriamo invece i primi 8 mesi dell’anno, le immatricolazioni complessive di Citroen C3 nel nostro paese sono state per la precisione 25.396 un dato che vale il quinto posto nella classifica assoluta delle auto con più immatricolazioni in Italia. Sempre ad agosto C3 è stata l’auto a benzina più venduta sul mercato, un dato che rende orgoglioso il marchio francese che con queste promozioni spera di regalare al suo modello una spinta ulteriore verso traguardi sempre più importanti e prestigiosi.

Se invece andiamo oltre i confini italiani e allarghiamo il nostro sguardo all’Europa intera, agosto per C3 si è chiuso con 10.375 immatricolazioni, il 24,9% in più rispetto alle 8.309 dello stesso mese del 2025. Questo risultato ha permesso al modello di raggiungere il sesto posto mensile, davanti a Tesla Model Y e Toyota Yaris. Nei primi 8 mesi dell’anno invece si sono registrate 104.456 immatricolazioni, contro le 114.180 di un anno prima, con una flessione dell’8,5 per cento. Questo dato garantisce al modello il dodicesimo posto nella classifica delle auto più vendute nel vecchio continente fino ad ora nel 2026.