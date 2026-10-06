Dodge Durango, il concept diventa realtà: nuovo look e oltre 20 milioni di combinazioni per la Hellcat

Lo scorso mese di agosto in occasione della Roadkill Nights Dodge aveva mostrato la Durango R/T 392 Smokescreen Concept. Il prototipo aveva suscitato una certa curiosità tra i fan del marchio e dunque la casa americana ha deciso adesso di portare sul mercato due delle novità mostrate con la sua concept. Ci riferiamo alla vernice Smokescreen e i sedili sportivi in pelle Laguna Petrol Blue che entrano così ufficialmente nella gamma di opzione del SUV di Dodge nella versione 2027.

Advertisement

Dodge Durango 2027: Smokescreen arriva su tutta la gamma HEMI

La decisione del marchio arriva in seguito alla positiva reazione degli appassionati che hanno apprezzato e non poco le novità introdotte dalla concept sperando un giorno di vederle anche sul mercato. Il numero uno della casa americana, Matt McAlear, ha detto chiaramente che il concept serviva proprio a questo. Di conseguenza, vista la reazione suscitata, si è deciso di rendere ordinabili alcuni di questi elementi che avevano colpito la fantasia dei fan rendendoli disponibili sul mercato negli Stati Uniti.

New Smokescreen exterior color for the 2027 Dodge Durango makes the leap from the Dodge Durango R/T 392 Smokescreen Concept to production.

La novità più interessante è probabilmente quella relativa al colore Smokescreen. Si tratta di un grigio chiaro, più tenue rispetto al Destroyer Grey già presente a catalogo da tempo. Questa colorazione dunque rappresenta un’alternativa molto interessante alle altre presenti nel catalogo mettendo maggiormente in risalto i volumi della carrozzeria, il cofano e i passaruota imponenti del SUV del marchio di Stellantis. Questa tinta si va ad aggiungere alle altre già presenti in gamma e cioè: After Dark, Redeye, B5 Blue, Destroyer Grey, Green Machine, Night Moves, Pitch Black, Red Oxide e White Knuckle.

Advertisement

Dodge expands the 2027 Dodge Durango’s color palette to 10 exterior options with addition of new Smokescreen.

La nuova tinta sarà disponibile sull’intera gamma di Dodge Durango dotato di motore Hemi al prezzo di 595 dollari. Come dicevamo poc’anzi questa non sarà l’unica novità. Infatti altra cosa che Dodge aveva mostrato con la sua concept e che adesso ha deciso di aggiungere al catalogo del suo SUV sono i sedili sportivi in pelle Laguna Petrol Blue. A differenza della tinta però questa novità sarà disponibile solo ed unicamente per Durango SRT Hellcat Jailbreak.

Questi sedili si caratterizzano principalmente per la presenza di un blu petrolio intenso, accompagnato da doppie cuciture argentate e dai loghi SRT Hellcat impressi sui rivestimenti. L’abbbinamento con la nuova tinta smokescreen esalta il SUV grazie all’evidente contrasto cromatico che aveva molto colpito gli appassionati del marchio la scorsa estate in occasione delle Roadkill Nights.

Advertisement

New Petrol Blue Laguna leather performance seats are available to order for the 2027 Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak.

I nuovi sedili sono disponibili nella configurazione a 6 posti di Dodge Durango con due poltrone separate per fila. Per chi volesse aggiungere questo optional al proprio SUV il prezzo da pagare sarà di 2.995 dollari. Grazie all’introduzione di questi due optional adesso Dodge dichiara che Durango nella versione Hellcat Jailbreak supera le 20 milioni di possibili combinazioni. Questo ovviamente consente ad ogni cliente di personalizzare al massimo il proprio modello potendo ottenere anche una versione davvero unica.

Ricordiamo infine che Dodge Durango per il 2027 dispone di una gamma davvero ricca incentrata sul motore Hemi. Alla base troviamo la GT HEMI AWD da 360 cavalli, con V8 da 5,7 litri e trazione integrale. Altra opzione molto interessante è indubbiamente quella rappresentata dalla R/T 392 da 475 cavalli, mentre SRT Hellcat e SRT Hellcat Jailbreak raggiungono 710 cavalli grazie al V8 sovralimentato. Smokescreen sarà disponibile per tutte queste versioni.