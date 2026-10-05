Citroën C5 Aircross conquista il Regno Unito: è l’Auto familiare dell’anno 2026

La nuova Citroën C5 Aircross è stata eletta “Auto familiare dell’anno” ai News UK Motor Awards 2026. Il premio assegnato da The Sun e The Times riconosce soprattutto il lavoro fatto sul comfort e sullo spazio a bordo, due aspetti sui quali il marchio francese ha costruito buona parte dell’identità del modello.

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Citroën C5 Aircross premiata in UK

La scelta è arrivata da una giuria di giornalisti automobilistici di The Sun, The Times, The Sunday Times Magazine e LUXX Magazine. Oltre alla comodità, sono state apprezzate la praticità dell’abitacolo e la varietà delle motorizzazioni: la C5 Aircross può essere scelta con propulsione ibrida, ibrida plug-in oppure completamente elettrica.

A spiegare cosa abbia convinto i giudici è soprattutto Rob Gill, responsabile della sezione motori del The Sun. Il giornalista ha scherzato sulla possibilità di trasformare il riconoscimento nel premio all’auto più comoda, descrivendo i sedili come divani e sottolineando quanto siano morbide le sospensioni. Ha poi richiamato lo spazio posteriore, sufficiente per accogliere comodamente anche persone alte.

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Gill ha osservato che la nuova C5 Aircross sembra essere stata progettata da qualcuno che conosce bene le necessità della vita quotidiana. Un giudizio che si lega alla destinazione del SUV: un’auto per famiglie deve essere comoda anche quando tutti i posti sono occupati e il viaggio si allunga, senza costringere chi siede dietro a sacrificare lo spazio per le gambe.

I sedili Advanced Comfort e le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions sono gli elementi principali della proposta Citroën. Lavorano per limitare le sollecitazioni trasmesse agli occupanti quando si attraversano tratti di asfalto rovinato, favorendo una marcia più fluida. La comodità dei sedili si affianca così al comportamento delle sospensioni, con l’intento di rendere meno faticosi sia gli spostamenti brevi sia le trasferte più lunghe.

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Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha espresso soddisfazione per il premio, spiegando che il comfort comprende anche la facilità con cui l’auto si inserisce nelle abitudini di una famiglia. Ha citato il tragitto casa-scuola, lo spazio per persone e bagagli e la possibilità di trovare una motorizzazione adatta al proprio modo di usare la vettura.

La gamma offre infatti alternative differenti. Accanto all’ibrida a benzina c’è la plug-in hybrid, accreditata di un’autonomia elettrica fino a 80 chilometri nel ciclo WLTP. Per chi può ricaricare con regolarità, a casa o al lavoro, significa poter affrontare molti tragitti quotidiani utilizzando la componente elettrica, mantenendo il motore a combustione per gli spostamenti più lunghi.

Per la C5 Aircross elettrica sono previste invece due versioni. La Comfort Range dichiara fino a 517 chilometri di autonomia WLTP, mentre la Long Range raggiunge fino a 680 chilometri con una ricarica. Sono percorrenze omologate, che nell’impiego quotidiano risentono delle condizioni di guida. In autostrada la velocità influisce sul consumo, mentre in inverno entrano in gioco la temperatura esterna e l’energia necessaria per riscaldare l’abitacolo. La scelta tra le due batterie va quindi rapportata anche ai percorsi abituali e alla disponibilità di punti di ricarica lungo gli itinerari che si affrontano più spesso.