Citroën C5 Aircross cambia look: debutta la nuova serie speciale Émeraude

Citroën amplia la gamma della nuova C5 Aircross con la serie speciale Émeraude, proposta a un anno dal lancio della nuova generazione del SUV. Il modello punta su una caratterizzazione più elegante e ricercata, senza cambiare la filosofia che ha accompagnato l’ultima evoluzione della C5 Aircross: tanto spazio, comfort elevato e una gamma di motorizzazioni che comprende ibrido, plug-in hybrid ed elettrico. Proprio la versione a batteria più efficiente può arrivare fino a 680 km di autonomia WLTP.

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Citroën C5 Aircross Émeraude punta su stile, comfort e tanta tecnologia

A distinguere subito questa versione è la nuova tinta Blu Émeraude, scelta come elemento principale dell’allestimento e ispirata ai colori della Bretagna, dove la C5 Aircross viene prodotta. Il richiamo al territorio non si ferma qui: sul paraurti anteriore e sulla protezione della porta anteriore compaiono specifici Color Clip nella stessa tonalità, mentre sul montante posteriore trovano posto una piccola bandiera francese e la firma Émeraude.

Chi preferisce qualcosa di più sobrio può comunque scegliere anche Nero Perla Nera, Grigio Platinum, Bianco Okenite e Verde Astoria. La serie speciale nasce sulla base dell’allestimento PLUS, ma aggiunge una serie di dettagli e dotazioni pensati soprattutto per rendere più piacevoli i viaggi.

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Dentro l’abitacolo cambiano alcuni particolari, con richiami blu sui sedili anteriori e sulla plancia, oltre a tappetini dedicati. La dotazione comprende il sedile del conducente regolabile elettricamente, i sedili anteriori riscaldabili, il volante riscaldabile, il bracciolo per i passeggeri posteriori, la ricarica wireless per lo smartphone e il portellone motorizzato hands-free.

Non manca il Pack Drive Assist 2.0, che porta con sé diversi aiuti alla guida. Tra questi ci sono il mantenimento della corsia, l’allerta per il traffico posteriore in retromarcia fino a 40 metri, l’assistenza semi-automatica al cambio di corsia, il riconoscimento anticipato dei limiti di velocità e il monitoraggio dell’angolo cieco fino a una distanza di 75 metri.

Citroën continua però a puntare soprattutto sul comfort, uno dei tratti che da anni caratterizza la C5 Aircross. Le sospensioni Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi sono pensate per filtrare meglio buche e irregolarità, mentre i sedili Advanced Comfort cercano di mantenere un buon livello di sostegno anche nei viaggi più lunghi.

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Lo spazio resta uno dei punti forti del SUV francese, sia per chi siede dietro sia per i bagagli. Al centro della plancia trova posto il Waterfall Screen da 13 pollici, che rappresenta uno degli elementi più riconoscibili dell’abitacolo della nuova generazione.

Anche il nome Émeraude non è stato scelto a caso. La C5 Aircross viene costruita nello stabilimento di Rennes-La Janais, in Bretagna, a pochi chilometri dalla Côte d’Émeraude. Citroën ha voluto quindi legare questa serie speciale non soltanto a un colore, ma anche al luogo in cui il modello nasce. Lo stabilimento di Rennes produce vetture Citroën da oltre 60 anni e resta uno dei siti storici del marchio in Francia.