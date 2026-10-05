Peugeot 208 e 2008 Lumiere: nuovi colori e dettagli da GT per il debutto sul red carpet

Peugeot 208 e 2008 si preparano a entrare in scena con la nuova serie speciale LUMIERE, che aggiunge colori dedicati, finiture esclusive e alcune dotazioni all’equipaggiamento dell’allestimento Allure. Il debutto italiano sarà legato alla Festa del Cinema di Roma, dove il marchio francese porterà entrambe le vetture. Un’occasione per mostrare dal vivo le novità pensate per due dei modelli più venduti della gamma.

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Peugeot arricchisce le gamme di 208 e 2008 con la nuova serie speciale Lumiere

La prima differenza si nota nella carrozzeria. La Peugeot 208 LUMIERE introduce il Verde Alvao, mentre la 2008 sceglie il nuovo Blu Nazare. Sono le tinte esclusive della serie speciale, disponibili senza sovrapprezzo. Due colori che permettono di riconoscere queste versioni anche prima di osservare i dettagli dell’allestimento.

Per la 208 restano disponibili Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla. La 2008 affianca invece al Blu Nazare il Blu Obsession e le stesse quattro alternative bianca, grigie e nera. Sull’utilitaria il contrasto è affidato al tetto nero lucido; sul SUV, lo stesso trattamento interessa le barre sul tetto.

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Cambiano anche i cerchi in lega, bicolore e diamantati. La 208 monta i NOMA da 16 pollici, mentre la 2008 adotta i KARAKOY da 17 pollici. Entrambi ricevono la verniciatura Black Mist, scelta per mettere in risalto il disegno delle razze. Gli interventi si concentrano quindi su elementi ben visibili, lasciando riconoscibile l’aspetto dei due modelli.

A bordo, Peugeot ha ripreso dall’allestimento GT i sedili anteriori, abbinandoli a rivestimenti specifici per la LUMIERE. Il tessuto Tremezzo combina tre materiali ed è accompagnato da impunture Opalite nei toni del blu e del verde. Sui poggiatesta compare inoltre il logo Peugeot.

Le stesse cuciture proseguono sui braccioli dei pannelli porta, dando continuità alle finiture dell’abitacolo. Davanti, un inserto nero lucido ospita una serigrafia dedicata. Completano l’ambiente i battitacco anteriori in alluminio firmati Peugeot. Sulla 208 si aggiungono il rivestimento Mistral Black e l’illuminazione a LED per la plafoniera anteriore, le luci di lettura posteriori e gli specchi di cortesia.

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Accesso e avviamento senza chiave e telecamera posteriore ad alta definizione sono di serie su entrambe le LUMIERE. Sono aggiunte utili nell’impiego quotidiano, dall’ingresso in auto con le mani occupate alle manovre di parcheggio. La 2008 dispone anche di un piano del bagagliaio regolabile su due livelli, per adattare lo spazio di carico alle necessità.

Il nome della serie speciale accompagna il rapporto che Peugeot sta costruendo con il cinema. Dopo il ruolo di Sponsor Ufficiale Automotive della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il marchio sarà Auto Ufficiale della ventunesima Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026.

Le 208 e 2008 LUMIERE nei nuovi colori saranno presentate nella cornice dell’inaugurazione al MAXXI, il 13 ottobre. Dal giorno di apertura e fino al 25 ottobre saranno inoltre esposte al pubblico presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I visitatori potranno così osservare da vicino le tinte Verde Alvao e Blu Nazare, insieme ai cerchi e alle finiture che distinguono questa serie speciale dalle altre versioni dei due modelli Peugeot.