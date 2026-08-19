Peugeot porta il motorsport a Interlagos: in Brasile debuttano 208 Rally4 e 208 Racing TC6

Peugeot userà il Festival di Interlagos per far conoscere al pubblico brasiliano due 208 che normalmente non si vedono nei concessionari. Dal 27 al 30 agosto, sul circuito di San Paolo, saranno infatti esposte per la prima volta in Brasile la Peugeot 208 Rally4 e la 208 Racing TC6. La base è quella della nota compatta francese, ma da lì in poi cambia praticamente tutto: una è stata preparata per i rally, l’altra per correre in pista.

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Peugeot 208 Rally4 e Racing TC6 debuttano in Brasile

La più estrema è sicuramente la 208 Rally4. Peugeot Sport l’ha sviluppata pensando a chi utilizza davvero l’auto nelle prove speciali, dove servono prestazioni ma anche robustezza e affidabilità. Il motore è un 1.2 turbo da 212 CV e 290 Nm di coppia, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio sequenziale SADEV a cinque rapporti. La vettura pesa appena 1.080 kg, che diventano 1.250 con pilota e copilota a bordo.

Esteticamente la parentela con la 208 stradale rimane evidente, soprattutto guardando il frontale. Il resto, però, è stato adattato alle corse. L’assetto è più basso, ci sono cerchi specifici da 15 pollici, una grafica dedicata e tutte quelle modifiche necessarie per affrontare chilometri di prove speciali senza troppe concessioni al comfort.

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Accanto a lei ci sarà la 208 Racing TC6, che lascia gli sterrati e l’asfalto dei rally per concentrarsi sui circuiti. Anche qui troviamo un 1.2 turbo, questa volta da 145 CV e 240 Nm. Può sembrare una potenza più contenuta, ma bisogna considerare che la vettura pesa soltanto 1.000 kg. Il cambio manuale a sei marce è rinforzato e utilizza rapporti più corti, mentre la gestione elettronica passa attraverso una centralina Marelli. I cerchi sono da 17 pollici.

Chi visiterà lo stand Peugeot potrà comunque fare qualcosa di più che limitarsi a guardare le due auto. Ci sarà infatti un simulatore dedicato alla Peugeot 9X8, la hypercar con cui il marchio corre nel Mondiale Endurance. I visitatori potranno cimentarsi virtualmente proprio sul circuito di Interlagos e provare a segnare il miglior tempo della giornata.

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In esposizione ci saranno anche il casco, i guanti e la tuta di Jean-Éric Vergne, mentre sul fronte delle auto stradali Peugeot porterà la 208 GT Hybrid e la 2008 GT Hybrid, entrambe disponibili anche per i test drive.

Completerà lo spazio una 2008 GT Hybrid personalizzata da Mopar con la livrea ispirata alla 9X8. In questo modo Peugeot proverà a raccontare a Interlagos il suo lato più sportivo partendo dalla normale produzione di serie e arrivando fino alle auto costruite per correre.