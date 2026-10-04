Zlatan Ibrahimović riceve la sua Ferrari F80 per il compleanno

Regalarsi una Ferrari per il suo compleanno è ormai una prassi consolidata per Zlatan Ibrahimović. Proprio ieri, in occasione della sua 45esima ricorrenza anagrafica, l’ex calciatore svedese ha ricevuto la sua nuova Ferrari F80, che va ad arricchire una collezione da sogno. I primi momenti subito dopo il sollevamento del drappo sono stati immortalati in un video pubblicato sui suoi canali social.

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La configurazione scelta miscela la verniciatura della carrozzeria in grigio scuro opaco con il nero dei cerchi e il giallo del sedile di guida. Con la nuova supercar si conferma l’amore del grande campione nordico per le auto del “cavallino rampante“.

Qualche tempo fa Zlatan Ibrahimović aveva diffuso su Instagram alcuni scatti che lo ritraevano insieme a Flavio Manzoni, mentre quest’ultimo gli consegnava un disegno con dedica, dove era rappresentata, appunto, una Ferrari F80. Un chiaro indizio dell’acquisto, che ora trova conferma.

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Per lui si tratta di un nuovo, eccezionale, regalo di compleanno, in quel 3 ottobre che annualmente segna degli appuntamenti importanti in concessionaria. Qualcosa di simile era già successo con le Daytona SP3, LaFerrari, Monza SP2, SF90 Spider, 812 Competizione A e SF90 XX Spider. A queste, nella raccolta di Zlatan Ibrahimović, va aggiunta una Purosangue.

Ora è il turno della Ferrari F80, nuova punta di diamante tecnologica della casa emiliana. Questa vettura è la regina prestazionale del “cavallino rampante”. Con lei, si proietta nei tempi attuali la dinastia delle hypercar in tiratura limitata della casa di Maranello, inaugurata nel 1984 dalla mitica GTO e proseguita con altre auto leggendarie come F40, F50, Enzo e LaFerrari.

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Nonostante adotti il frazionamento di motore più basso nella storia di questa esclusiva stirpe, la “belva” di cui ci stiamo occupando si pone su livello di tecnologie e performance mai visto prima. La Ferrari F80 ridefinisce completamente i confini ingegneristici e dinamici del marchio, incarnando la massima espressione del suo sapere. Qui c’è un travaso diretto di know-how dal mondo delle corse.

La spinta di questa fantastica supercar è affidata a un’unità propulsiva che mette direttamente a frutto l’esperienza endurance maturata con la 499P, vincitrice di tre edizioni consecutive della 24 Ore di Le Mans.

Sulla Ferrari F80 si compie una sinergia perfetta fra il motore termico V6 biturbo da 3.0 litri, capace di erogare ben 900 cavalli, e la componente ibrida avanzata, che comprende un assale elettrico e l’unità MGU-K. Il risultato è una potenza di sistema complessiva pari a 1.200 cavalli. Mai una “rossa” stradale si era spinta a simili livelli.

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Le prestazioni e l’aerodinamica sono da pista. I numeri parlano chiaro e lasciano ben intuire il profilo dinamico di questa “rossa”: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi, da 0 a 200 km/h in 5.75 secondi, punta velocistica di 350 km/h. Sulla pista di Quattroruote le cose sono andate ancora meglio, molto meglio.

Per scaricare a terra la sua furia, la Ferrari F80 si affida a un fulmineo cambio a doppia frizione F1 a 8 rapporti e a un impianto frenante ad altissime prestazioni sviluppato congiuntamente a Brembo, con dischi in fibra di carbonio a fibre lunghe (+100% di resistenza e +300% di conducibilità termica).

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Il telaio multimateriale abbina una cellula e un tetto in fibra di carbonio a sottotelai in alluminio (fissati con viti in titanio), contenendo il peso a secco in 1.525 kg. A incollare l’auto all’asfalto ci pensano soluzioni aerodinamiche estreme: l’S-Duct sul cofano anteriore cela un’ala a triplo elemento, mentre l’enorme ala posteriore attiva genera un carico aerodinamico (downforce) impressionante di 1.050 kg a 250 km/h. La produzione sarà rigorosamente limitata a soli 799 esemplari, venduti con un prezzo di partenza di circa 3,6 milioni di euro.