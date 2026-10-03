Nuova Fiat Multipla, il render riporta i tre posti davanti e riaccende la voglia di monovolume

La nuova Fiat Multipla immaginata da Sezer Design conserva proprio ciò che rendeva speciale l’originale: una carrozzeria pensata attorno all’abitacolo e tre posti affiancati nella prima fila. Il creatore digitale indipendente ha reinterpretato la monovolume torinese attraverso una serie di render che ne aggiornano l’aspetto senza cancellarne l’identità. È un progetto personale, ma arriva mentre Fiat torna a richiamare la storia della Multipla nei suoi programmi per la mobilità familiare.

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Nuova Fiat Multipla: Sezer Design riparte dallo spazio e dai sei posti

Il primo elemento riconoscibile è il rapporto tra cofano e parabrezza. La base del vetro mantiene un accenno al celebre scalino della Multipla del 1998, qui alleggerito e accompagnato da due sottili elementi luminosi. Più in basso, una fascia attraversa il frontale e collega i fari, con la scritta Fiat al centro.

La fiancata ha superfici semplici, grandi finestrini e un tetto quasi orizzontale. Sezer Design evita una linea spiovente che sottrarrebbe spazio all’abitacolo e propone una coda verticale, con un ampio portellone. Dietro ritroviamo una firma luminosa estesa per tutta la larghezza, mentre i cerchi dal disegno in parte chiuso aggiungono un dettaglio più contemporaneo.

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Gli interni sono forse la parte più interessante di questo render. Nell’immagine dedicata all’abitacolo si vedono tre sedute anteriori, un richiamo diretto alla disposizione che distingueva la vecchia Multipla. La plancia ospita invece una grande superficie digitale, con strumenti davanti al guidatore e schermate che proseguono verso il passeggero. Rivestimenti blu e illuminazione calda riprendono il colore della carrozzeria.

La storia del nome comincia però molto prima del 1998. Negli anni Cinquanta, la Fiat 600 Multipla riusciva a trasportare sei persone in circa tre metri e mezzo. La successiva monovolume riprese quella ricerca dello spazio con sei posti su due file e una lunghezza inferiore ai quattro metri. Il suo aspetto fece discutere, ma la disposizione dell’abitacolo rimase una delle sue qualità più apprezzate.

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Sul ritorno della Multipla si parla da tempo, anche se gli annunci più recenti indicano un percorso diverso dalla semplice riedizione della monovolume. Fiat svelerà Multiplay, una concept destinata al Salone di Parigi 2026 che richiama esplicitamente l’eredità delle due Multipla. L’idea combina la capacità di carico di un pickup con comfort e flessibilità da SUV, attraverso un meccanismo che permette di cambiare configurazione.

Multiplay viene descritta come una fonte d’ispirazione per futuri prodotti familiari accessibili. Questo lascia aperta la possibilità di recuperare alcune idee della Multipla, ma non conferma l’arrivo di un modello di serie con quel nome o con sei posti. Il render di Sezer Design esplora invece una strada precisa: aggiornare la monovolume mantenendo la soluzione dei tre sedili davanti.