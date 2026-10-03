Stellantis, vendite stabili in Canada: Ram cresce, Fiat sorprende e Alfa Romeo arretra

Stellantis chiude il terzo trimestre 2026 quasi allo stesso livello di un anno fa in Canada, ma dietro il totale si nascondono risultati molto diversi tra i marchi. Da luglio a settembre il gruppo ha venduto 28.380 veicoli, appena 92 in meno rispetto ai 28.472 del 2025. Il bilancio dei primi nove mesi è invece positivo: 90.824 unità, contro le 87.380 dello scorso anno, con una crescita del 4%.

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Stellantis Canada: Ram sostiene le vendite, Jeep cerca equilibrio

Il contributo più importante arriva ancora da Ram, che nel trimestre ha totalizzato 12.547 vendite, il 10% in più rispetto al 2025. Da solo, il marchio rappresenta circa il 44% dei volumi trimestrali di Stellantis Canada.

Sono soprattutto i pickup a sostenere il risultato: 11.724 esemplari tra luglio e settembre, in aumento dell’11%. Nei primi nove mesi arrivano a 37.091 unità, con un progresso del 14%. Il totale Ram raggiunge invece 39.799 veicoli, il 9% in più. Resta in difficoltà ProMaster, sceso dell’8% nel trimestre e del 35% da gennaio.

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Per Jeep il quadro è meno uniforme. Le 9.429 vendite trimestrali segnano una flessione del 5%, mentre il cumulato mantiene un aumento del 2%, a quota 28.012 veicoli. A pesare sono soprattutto Compass e Wrangler: la prima perde il 44% nel trimestre, la seconda il 18%.

La nuova Cherokee offre però un contributo importante, con 2.135 consegne nel periodo e 5.115 da inizio anno. Anche Gladiator cresce: 473 vendite nel trimestre, il 17% in più, e 1.533 nei nove mesi, con un incremento del 44%. Grand Wagoneer sale del 29% nel trimestre, mentre Grand Cherokee arretra del 26%.

Chrysler continua a dipendere quasi interamente dai minivan. Il marchio ha venduto 3.452 veicoli tra luglio e settembre, perdendo il 10%. Pacifica riesce comunque a migliorare, con 2.384 esemplari e una crescita del 6%. Da gennaio raggiunge 8.530 unità, l’11% in più. Va nella direzione opposta Grand Caravan, in calo del 32% nel trimestre.

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Anche Dodge chiude sotto i livelli del 2025, con 2.294 vendite e una flessione del 13%. La nuova Charger fa eccezione: passa da 215 a 521 esemplari, segnando un aumento del 142%. Nei primi nove mesi arriva a 994 unità, il 73% in più.

Durango perde il 9% nel trimestre, ma conserva una crescita del 17% nel cumulato, con 7.176 vendite. Hornet scende invece a soli tre esemplari nel periodo, contro i 471 di un anno prima.

Tra i marchi europei spicca Fiat, che grazie alla 500e raggiunge 574 vendite trimestrali, in aumento del 44%. Nei primi nove mesi il marchio totalizza 2.333 vetture e cresce del 25%. I volumi restano contenuti, ma il confronto annuale è favorevole.

Per Alfa Romeo, invece, il trimestre si ferma a 84 vendite, il 54% in meno. Stelvio conta 39 esemplari, Tonale 29 e Giulia 16. Tutti e tre i modelli registrano flessioni superiori al 50% nel periodo. Da gennaio il totale del Biscione è di 259 vetture, contro le 538 dei primi nove mesi del 2025.