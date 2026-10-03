in Stellantis News

Stellantis, vendite stabili in Canada: Ram cresce, Fiat sorprende e Alfa Romeo arretra

Stellantis Canada chiude il terzo trimestre 2026 con 28.380 veicoli venduti, in linea con il 2025, mentre nei primi nove mesi cresce del 4%. Ram traina i risultati grazie ai pickup, Jeep mostra un andamento misto e Chrysler e Dodge arretrano

di Aggiornato

Stellantis Windsor

Stellantis chiude il terzo trimestre 2026 quasi allo stesso livello di un anno fa in Canada, ma dietro il totale si nascondono risultati molto diversi tra i marchi. Da luglio a settembre il gruppo ha venduto 28.380 veicoli, appena 92 in meno rispetto ai 28.472 del 2025. Il bilancio dei primi nove mesi è invece positivo: 90.824 unità, contro le 87.380 dello scorso anno, con una crescita del 4%.

Advertisement

Stellantis Canada: Ram sostiene le vendite, Jeep cerca equilibrio

Il contributo più importante arriva ancora da Ram, che nel trimestre ha totalizzato 12.547 vendite, il 10% in più rispetto al 2025. Da solo, il marchio rappresenta circa il 44% dei volumi trimestrali di Stellantis Canada.

Sono soprattutto i pickup a sostenere il risultato: 11.724 esemplari tra luglio e settembre, in aumento dell’11%. Nei primi nove mesi arrivano a 37.091 unità, con un progresso del 14%. Il totale Ram raggiunge invece 39.799 veicoli, il 9% in più. Resta in difficoltà ProMaster, sceso dell’8% nel trimestre e del 35% da gennaio.

Advertisement
Stellantis Canada

Per Jeep il quadro è meno uniforme. Le 9.429 vendite trimestrali segnano una flessione del 5%, mentre il cumulato mantiene un aumento del 2%, a quota 28.012 veicoli. A pesare sono soprattutto Compass e Wrangler: la prima perde il 44% nel trimestre, la seconda il 18%.

La nuova Cherokee offre però un contributo importante, con 2.135 consegne nel periodo e 5.115 da inizio anno. Anche Gladiator cresce: 473 vendite nel trimestre, il 17% in più, e 1.533 nei nove mesi, con un incremento del 44%. Grand Wagoneer sale del 29% nel trimestre, mentre Grand Cherokee arretra del 26%.

Chrysler continua a dipendere quasi interamente dai minivan. Il marchio ha venduto 3.452 veicoli tra luglio e settembre, perdendo il 10%. Pacifica riesce comunque a migliorare, con 2.384 esemplari e una crescita del 6%. Da gennaio raggiunge 8.530 unità, l’11% in più. Va nella direzione opposta Grand Caravan, in calo del 32% nel trimestre.

Advertisement

Anche Dodge chiude sotto i livelli del 2025, con 2.294 vendite e una flessione del 13%. La nuova Charger fa eccezione: passa da 215 a 521 esemplari, segnando un aumento del 142%. Nei primi nove mesi arriva a 994 unità, il 73% in più.

Durango perde il 9% nel trimestre, ma conserva una crescita del 17% nel cumulato, con 7.176 vendite. Hornet scende invece a soli tre esemplari nel periodo, contro i 471 di un anno prima.

Fiat 500e 2026

Tra i marchi europei spicca Fiat, che grazie alla 500e raggiunge 574 vendite trimestrali, in aumento del 44%. Nei primi nove mesi il marchio totalizza 2.333 vetture e cresce del 25%. I volumi restano contenuti, ma il confronto annuale è favorevole.

Per Alfa Romeo, invece, il trimestre si ferma a 84 vendite, il 54% in meno. Stelvio conta 39 esemplari, Tonale 29 e Giulia 16. Tutti e tre i modelli registrano flessioni superiori al 50% nel periodo. Da gennaio il totale del Biscione è di 259 vetture, contro le 538 dei primi nove mesi del 2025.

Advertisement
WhatsAppTelegramLinkedInFlipboard

ARGOMENTI Dati di Vendita Auto