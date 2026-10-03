Nuova Peugeot 208, prime foto spia: cambia tutto, dal design al volante

Nelle scorse ore sono circolate le prime foto spia della nuova Peugeot 208, attesa sul mercato nella seconda metà del 2027. Il prototipo, avvistato durante i collaudi in Spagna, è ancora coperto da una pesante camuffatura, ma lascia emergere alcuni indizi sul futuro della compatta francese. Il cambiamento interesserà carrozzeria, abitacolo e base tecnica, con un ruolo centrale riservato alla versione elettrica.

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La Peugeot 208 del 2027 guarda alla 205 e prepara l’Hypersquare

Sul piano dello stile, Peugeot sembra intenzionata a riprendere alcune idee della concept Polygon, adattandole però alle esigenze di un’auto di serie. Restano quindi le cinque porte e una carrozzeria da utilitaria, mentre vengono accantonate soluzioni più scenografiche come le portiere ad apertura verso l’alto.

Le proporzioni appaiono leggermente più squadrate rispetto alla generazione attuale. La coda più verticale e lo sbalzo posteriore contenuto suggeriscono un richiamo alla Peugeot 205, anche se per valutare davvero questo legame bisognerà attendere che vengano rimosse le coperture. La camuffatura nasconde ancora buona parte delle superfici e può alterare la percezione delle forme.

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Davanti dovrebbe trovare spazio una nuova interpretazione della firma luminosa del Leone. Il prototipo presenta fari disposti su livelli differenti, mentre le indiscrezioni indicano tre elementi LED orizzontali ispirati agli artigli. Una grafica simile potrebbe comparire anche nei gruppi ottici posteriori. Lo spoiler sul tetto, invece, sembra prolungarsi lungo i lati del lunotto.

La novità più curiosa potrebbe essere nell’abitacolo. Le informazioni emerse dai primi avvistamenti indicano la presenza di un grande quadro strumenti digitale e di un nuovo schermo centrale. Soprattutto, la nuova Peugeot 208 dovrebbe introdurre il volante Hypersquare, il comando dalla forma rettangolare che Peugeot ha anticipato attraverso le proprie concept car.

Al volante sarebbe abbinato lo steer-by-wire, un sistema che trasmette elettronicamente gli input del guidatore allo sterzo. È un passaggio importante per un modello che, già con l’i-Cockpit, ha fatto della posizione di guida uno dei suoi tratti più discussi e riconoscibili. Resta da capire come questa soluzione verrà proposta sulla gamma definitiva.

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Sotto la carrozzeria arriverà la piattaforma STLA One, destinata anche alla prossima Opel Corsa elettrica. Per la nuova e-208 sono attesi miglioramenti nell’autonomia e nella rapidità di ricarica, ma al momento mancano dati definitivi su batterie, potenza e percorrenza. Il progetto dovrebbe adottare anche una nuova architettura elettronica, con una gestione più integrata delle funzioni software.

Il debutto della nuova generazione non dovrebbe coincidere con l’uscita di scena dell’attuale 208. Quest’ultima resterà in vendita con le motorizzazioni a benzina e mild hybrid, affiancando il nuovo modello elettrico. È prevista inoltre la permanenza della e-208 GTi, che manterrà il ruolo di proposta sportiva.

Nel 2027 la nuova Peugeot si troverà davanti concorrenti come Renault 5 E-Tech, Nissan Micra, Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval. Il prezzo sarà quindi un elemento decisivo, insieme all’autonomia e ai tempi di ricarica. La presentazione ufficiale chiarirà anche quanto delle soluzioni anticipate dalla Polygon arriverà davvero nelle concessionarie, a partire proprio dall’Hypersquare. Qui vi mostriamo un render di Avarvarii che ipotizza così lo stile del futuro modello.