Xavier Chardon premiato da Automotive News Europe per la rinascita Citroën

Xavier Chardon, alla guida di Citroën e di DS Automobiles, è stato scelto come Brand CEO dell’anno agli Eurostar Awards 2026 di Automotive News Europe. Un riconoscimento che mette in evidenza il lavoro svolto negli ultimi mesi e il nuovo slancio trovato da Citroën sul mercato europeo.

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Dalla nuova C3 alla rinascita della gamma

Gli Eurostar Awards non sono un premio qualunque. Dal 1998 riconoscono i manager che hanno saputo distinguersi per idee, risultati e capacità di guidare le aziende durante i momenti più complicati. La giuria guarda alla strategia, ma anche alla concretezza delle decisioni e alla capacità di trasformare un progetto in risultati visibili.

Chardon ha convinto soprattutto per il modo in cui ha accompagnato il rilancio di Citroën. Il marchio ha scelto di ripartire da un concetto semplice: costruire automobili accessibili, comode e facili da vivere ogni giorno. Una direzione che può sembrare tradizionale, ma che in un mercato pieno di modelli sempre più costosi assume un significato preciso.

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La nuova C3 è il modello che più di ogni altro rappresenta questa svolta. Ha dimensioni compatte, un prezzo pensato per un pubblico ampio e una gamma che comprende benzina, ibrido ed elettrico. Accanto alla citycar sono arrivati il SUV C3 Aircross, disponibile anche con sette posti, e il nuovo C5 Aircross, più grande e orientato al comfort. Insieme formano una gamma costruita per parlare a famiglie, automobilisti urbani e clienti alla ricerca di un SUV senza eccessi.

Chardon ha accolto il premio ricordando che il merito non è soltanto suo. «Questo riconoscimento appartiene soprattutto ai team Citroën e alla nostra rete», ha detto, sottolineando il lavoro svolto da progettisti, tecnici, concessionari e assistenza. Sono proprio queste persone, spesso lontane dai riflettori, a trasformare una strategia aziendale nell’esperienza concreta vissuta dal cliente.

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Il CEO ha anche ribadito che Citroën vuole restare un marchio vicino alle persone, con automobili confortevoli e comprensibili, senza rinunciare alla tecnologia. I risultati dei nuovi modelli sembrano dargli ragione, anche se la sfida non è terminata.

La consegna ufficiale dell’Eurostar Award è prevista il 12 ottobre a Parigi, al Salon Gustave Eiffel della Torre Eiffel. Per Chardon sarà il momento di raccogliere i frutti del lavoro fatto finora, mentre Citroën continuerà a giocarsi una parte importante del proprio futuro.