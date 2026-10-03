Alfa Romeo Giulia: ad ottobre 2026 sconti oltre 13.000 euro e rate da 449 euro

Alfa Romeo Giulia torna al centro delle promozioni di ottobre con tre proposte dedicate a chi cerca una berlina diesel oppure vuole puntare sulla Quadrifoglio. Le offerte, valide fino al 31 ottobre 2026, prevedono il contributo del marchio e dei concessionari aderenti. Il risparmio sul listino supera i 10.000 euro per tutte le versioni interessate, ma anticipo, durata del finanziamento e rata finale cambiano sensibilmente.

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Giulia Sprint, Quadrifoglio e Luna Rossa: prezzi e condizioni di ottobre

La Sprint 2.2 Turbo Diesel da 210 CV scende da 57.750 a 47.345 euro, con una riduzione di 10.405 euro. Il finanziamento richiede 13.821 euro di anticipo, seguiti da 47 rate mensili da 449 euro e un saldo conclusivo di 18.618 euro. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG arriva al 6,15%.

La dotazione comprende cerchi da 18 pollici, dischi freno maggiorati, assistenza alla guida di livello 2 e fari Full LED Matrix adattivi. È la proposta di ingresso fra quelle pubblicizzate, con il diesel che continua a rivolgersi soprattutto a chi percorre molti chilometri.

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Per la Giulia Quadrifoglio da 520 CV, il prezzo passa da 103.700 a 90.538 euro, con un vantaggio di 13.162 euro. Sono inclusi manutenzione e garanzia estesa attraverso il pacchetto Complete Care Plus. Il piano prevede 14.971 euro di anticipo, 35 rate da 799 euro e una rata finale di 58.784,40 euro. TAN e TAEG sono rispettivamente del 4,99% e del 5,67%.

La Quadrifoglio conserva il V6 biturbo da 2,9 litri e aggiunge cerchi bruniti da 19 pollici, sedili sportivi riscaldati, inserti in carbonio e impianto audio con 14 altoparlanti.

La Luna Rossa diesel da 210 CV viene invece proposta a 63.735 euro, contro i 76.250 euro del listino. Nell’esempio dettagliato l’anticipo è di 20.978 euro, con 47 rate da 549 euro e un saldo finale di 24.686 euro. Il TAN è del 4,99% e il TAEG del 5,93%. Tra le dotazioni figurano sospensioni attive, cerchi da 19 pollici e sedili con loghi dedicati.

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In caso di restituzione o sostituzione, il limite è di 80.000 chilometri per le diesel e 30.000 per la Quadrifoglio, con un addebito di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

Le offerte arrivano in una fase commerciale difficile. Ad agosto la Giulia ha registrato 14 immatricolazioni in Italia, contro le 25 di un anno prima. Nei primi otto mesi del 2026 il totale è di 295 vetture, rispetto alle 553 del 2025: una flessione di circa il 46,7%.

L’attuale generazione resterà in produzione fino al 2027, comprese le Quadrifoglio, per le quali Alfa Romeo ha riaperto gli ordini europei. Il seguito resta da definire: nelle recenti dichiarazioni ad Autorevue, Santo Ficili ha parlato della possibilità di mantenere il marchio nel segmento D con nuove interpretazioni di Giulia e Stelvio. Non sono però stati precisati tempi, motorizzazioni o carrozzerie dei futuri modelli.