Alfa Romeo protagonista al Salone Nautico Internazionale di Genova

Il Salone Nautico Internazionale 2026, che si svolge a Genova già da ieri e fino al prossimo 6 ottobre, può contare su Alfa Romeo in qualità di Official Car dell’evento. Fra i primi tre saloni nautici a livello globale, la manifestazione si sta svolgendo ancora una volta presso il Waterfront di Levante ovvero la struttura progettata da Renzo Piano.

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La partnership con Alfa Romeo mette al centro concetti iconici come l’italianità, quella che passa dalla qualità progettuale e dalla cura di ogni dettaglio. Senza escludere la ricerca delle prestazioni che da sempre è centrale nei costruttori automobilistici italiani e nei cantieri navali della Penisola. Per l’intera durata dell’evento l’intera gamma del Costruttore del Biscione viene adottata come flotta ufficiale al centro di un servizio di cortesia esclusivo. Si passa dalle esposizioni statiche con protagonista la nuova Edizione Luna Rossa, prevista per l’intera gamma composta da Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, che segna lo sviluppo di una proficua collaborazione con la compagine impegnata nelle regate dell’America’s Cup.

L’affinità tra Alfa Romeo e la nautica di livello diviene sempre più importante

Accanto all’ammirata Giulia Quadrifoglio Luna Rossa lo scenario risulta arricchito dall’imponente motorhome Alfa Romeo che è anche protagonista del tour itinerante “Road to Napoli 2027”. Il motorhome attraverserà Italia ed Europa seguendo le località delle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup. In questo modo a ogni tappa il pubblico potrà scoprire le novità di Alfa Romeo e vivere il suo universo.

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Stasera si svolgerà invece uno dei momenti più attesi della manifestazione con la premiazione del Design Innovation Award organizzata da Confindustria Nautica; l’eveneto sarà partecipato da Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati che consegnerà il Premio alla Carriera. L’occasione permette di mettere in luce l’affinità tra Alfa Romeo e il mondo della nautica, in entrambi i casi vere espressioni di competenza, cura progettuale e ricerca assoluta della performance. Il Salone permette ad Alfa Romeo anche di rafforzare il confronto con le realtà più vicine al Costruttore del Biscione anche mediante un completo ciclo di incontri alla presenza dell’Head of Global Marketing Alfa Romeo, Eugenio Franzetti.