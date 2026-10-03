Stellantis porta otto marchi al Fuji Speedway: attese 1.600 auto per il primo raduno in Giappone

Otto marchi, circa 1.600 vetture attese e una giornata al Fuji Speedway per riunire proprietari e appassionati. Stellantis Japan ha annunciato il suo primo evento congiunto, lo “STELLAntis ALL BRANDS DAY -JAPAN 2026-”, in programma martedì 3 novembre. La data coincide con una festività nazionale giapponese e permetterà di partecipare anche a famiglie e amici, oltre ai clienti del gruppo.

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Abarth, Alfa Romeo, Fiat e Jeep insieme ai marchi francesi

Al circuito di Oyama, nella prefettura di Shizuoka, saranno presenti Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Peugeot. Un appuntamento che mette insieme storie automobilistiche differenti: dalle sportive italiane ai SUV americani, passando per le vetture francesi e i mezzi destinati ai professionisti. Per Stellantis Japan sarà la prima occasione per mostrarli tutti nello stesso luogo attraverso un evento dedicato al pubblico.

L’iniziativa di Stellantis nasce anche come ringraziamento ai clienti che sostengono i singoli marchi. Il programma, però, non sarà riservato ai proprietari: potranno partecipare anche coloro che stanno valutando un acquisto o vogliono semplicemente conoscere meglio le auto del gruppo. L’idea è favorire l’incontro tra comunità che normalmente frequentano raduni separati, lasciando spazio al confronto tra modelli, esperienze e passioni.

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Nelle aree espositive sarà possibile osservare da vicino una selezione delle gamme. Sono previsti anche test drive dei modelli più recenti, per affiancare alla visita statica una prova su strada e conoscere il comportamento delle vetture. L’elenco delle auto disponibili e le condizioni di partecipazione alle prove saranno comunicati successivamente dagli organizzatori.

Il palco principale ospiterà la cerimonia di apertura e appuntamenti dedicati ai diversi marchi Stellantis. Tra le attività annunciate figurano workshop sugli accessori e sul post-vendita, pensati per approfondire aspetti che interessano soprattutto chi possiede già una vettura. Non mancheranno spazi nei quali i proprietari potranno incontrarsi, raccontare la propria esperienza e condividere l’interesse per il marchio preferito.

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Saranno allestiti punti ristoro con cibi e bevande, insieme a zone per la vendita di merchandising ufficiale e articoli dedicati alla manifestazione. Troveranno spazio anche gli accessori originali, mentre ulteriori attività e mostre speciali verranno annunciate nelle prossime settimane.

A chiudere la giornata sarà una parata sul circuito principale del Fuji Speedway. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 300 vetture, con posti limitati e registrazione obbligatoria. Per prendere parte alla sfilata bisognerà presentarsi con un veicolo di uno dei marchi Stellantis Japan e acquistare un biglietto aggiuntivo da 2.000 yen per auto, tasse comprese.

La parata offrirà ai partecipanti un’occasione per percorrere il circuito insieme ad altri proprietari, senza trasformare l’appuntamento in una gara. Le attività potranno comunque essere modificate o annullate in base al meteo e alle condizioni della pista. I dettagli organizzativi, compresi quelli relativi alle esposizioni e ai test drive, saranno diffusi attraverso i canali ufficiali dell’evento e dei singoli marchi prima dell’appuntamento del 3 novembre.