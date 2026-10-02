Corsa GSE conquista il premio Hot Hatch dell’anno ai News UK Motor Awards 2026

La nuova Corsa GSE ha conquistato il premio di “Hot Hatch dell’anno” ai News UK Motor Awards 2026. Per Vauxhall è un riconoscimento importante, perché arriva nel momento in cui il marchio torna a puntare sulle piccole sportive con una vettura completamente elettrica. La giuria ha premiato il modo in cui la compatta riesce a mettere insieme prestazioni, stile e piacere di guida, senza rinunciare alla praticità necessaria nell’uso quotidiano.

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I News UK Motor Awards prendono in considerazione le principali novità arrivate sul mercato britannico e le dividono in categorie molto diverse. Ci sono le auto per famiglie, le citycar, i SUV, i modelli pensati per l’avventura e le vetture sportive. La scelta dei vincitori è affidata a giornalisti di testate come The Sun, The Times, The Sunday Times Magazine e LUXX Magazine.

Una piccola elettrica che vuole far divertire

Nel caso della Corsa GSE, a convincere i giudici è stato soprattutto il carattere della vettura. Vauxhall ha cercato di riportare su una compatta elettrica alcuni degli ingredienti che hanno reso popolari le hot hatch: dimensioni contenute, risposta pronta, assetto più deciso e un aspetto facilmente riconoscibile.

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La carrozzeria riprende alcuni richiami alle auto da corsa del passato, mentre nell’abitacolo spiccano dettagli di ispirazione retrò e sedili in tessuto tartan. Sono elementi che non hanno soltanto una funzione estetica: contribuiscono a dare alla vettura un’identità precisa, diversa da quella delle normali versioni della Corsa.

Rob Gill, responsabile della sezione motori del The Sun, ha raccontato con particolare entusiasmo la prova sul circuito di Croft. Il giornalista ha apprezzato il legame con le vecchie Vauxhall da competizione e ha descritto la Corsa GSE come una vettura compatta ma capace di offrire una spinta sorprendente. Anche il riferimento al colore bianco, ispirato alle auto da corsa del marchio, fa capire quanto la GSE punti sulla componente emozionale.

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Con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, la Corsa GSE è la versione di serie più potente mai prodotta per questo modello. Il motore elettrico garantisce una risposta immediata, ma Vauxhall è intervenuta anche sul telaio per rendere la guida più precisa quando la strada diventa tortuosa.

Tra le soluzioni più interessanti c’è il differenziale autobloccante meccanico Torsen, che aiuta a trasferire la coppia alle ruote e a migliorare la motricità in uscita dalle curve. L’impianto frenante utilizza pinze anteriori Alcon a quattro pistoncini e dischi da 355 millimetri. Sospensioni e assetto sono stati rivisti per rendere la vettura più stabile, mentre i dettagli esterni e interni completano il richiamo al mondo delle competizioni.

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La Corsa GSE nasce sulla stessa filosofia della Mokka GSE, il SUV elettrico ad alte prestazioni ispirato ai rally, ma la carrozzeria più compatta la rende più agile nel traffico e più facile da sfruttare ogni giorno. Nel Regno Unito il prezzo parte da 32.995 sterline, incentivo per le auto elettriche incluso. Il premio ricevuto conferma che, anche nell’epoca dell’elettrificazione, una piccola sportiva può ancora puntare sul divertimento.