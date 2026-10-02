Fiat Argo X si avvicina al debutto in Brasile: oltre un milione di chilometri nei test e prime foto

La Fiat Argo X non ha ancora tolto del tutto i veli, ma per le strade del Brasile è già al lavoro da tempo. I prototipi del nuovo modello stanno completando gli ultimi collaudi prima del debutto e, in questa fase, ogni chilometro serve a capire se la vettura è pronta per entrare davvero nella gamma Fiat.

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Il progetto ha già superato gran parte delle verifiche virtuali. Ora, però, sono le prove su strada a dover dare le risposte più importanti. È qui che possono emergere rumori, vibrazioni, reazioni inattese o differenze rispetto a quanto previsto dai computer. Tutti elementi che devono essere risolti prima che la Argo X arrivi nelle concessionarie.

La nuova Fiat Argo X è stata provata in città, fuoristrada e autostrada

Il Brasile offre condizioni molto diverse a seconda della zona. Si passa dal traffico delle grandi città alle lunghe autostrade, senza dimenticare le strade rurali e i percorsi con fondo irregolare. Una vettura destinata a questo mercato deve sapersi adattare a tutto, mantenendo un comportamento sicuro anche quando l’asfalto lascia spazio a buche, sconnessioni e superfici più impegnative.

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Per questo i prototipi della Argo X sono stati utilizzati in contesti differenti. Hanno percorso strade urbane, statali, autostrade e itinerari di campagna, affrontando condizioni di guida normali e situazioni molto più pesanti. I tecnici hanno verificato il funzionamento delle sospensioni, la risposta dello sterzo, il comportamento della trasmissione e la capacità dei sistemi elettronici di gestire le diverse situazioni.

Nel corso dello sviluppo, la nuova Fiat ha già percorso oltre un milione di chilometri. Non è soltanto una cifra da comunicato: significa aver sottoposto l’auto a un uso prolungato, osservando come cambiano i componenti dopo migliaia di ore e di chilometri. Proprio in questo modo è possibile scoprire i problemi che non si manifestano durante le prime prove, ma soltanto con l’usura.

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I dati raccolti dai collaudatori vengono confrontati con quelli ottenuti nelle simulazioni virtuali. Quando il comportamento reale non corrisponde a quello previsto, gli ingegneri intervengono sulla taratura o modificano il componente interessato. Il lavoro può riguardare dettagli difficili da notare dall’esterno, ma capaci di influire sul comfort, sulla durata e sulla sensazione di sicurezza al volante.

Una parte significativa dei test è stata svolta al campo di prova Stellantis di Curvelo, nello Stato di Minas Gerais. Qui i percorsi sono studiati per mettere sotto pressione telaio, sospensioni, trasmissione e impianto elettronico. Le prove possono essere ripetute nelle stesse condizioni e permettono di capire con precisione come reagisce la vettura quando viene spinta oltre l’utilizzo quotidiano.

La nuova Fiat Argo X non prenderà il posto dell’attuale Argo. Il modello già conosciuto dai clienti brasiliani resterà infatti in vendita e continuerà a essere l’auto più venduta del marchio nel Paese. Le due vetture saranno quindi presenti contemporaneamente, ma con caratteristiche e posizionamenti diversi, così da offrire più scelta nella fascia d’ingresso.

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Argo X avrà un ruolo importante anche per lo stabilimento di Betim, dove sarà il primo modello completamente nuovo prodotto nell’ambito del piano Stellantis per il Sud America. Il gruppo ha previsto investimenti per 32 miliardi di real brasiliani entro il 2030, di cui 14 miliardi destinati alla fabbrica brasiliana. Il debutto si avvicina: restano gli ultimi controlli, ma la nuova Fiat ha già affrontato la parte più dura del percorso.