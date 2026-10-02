Stellantis cresce in Italia: settembre a doppia cifra, Pandina ancora prima

Settembre si chiude con il segno più per Stellantis sul mercato italiano. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il Gruppo ha immatricolato 38.704 vetture, contando anche Leapmotor, con una crescita del 12,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Il mercato nel suo complesso è aumentato del 9,9%, arrivando a 139.356 unità, mentre Stellantis ha portato la propria quota al 27,8%, guadagnando 0,7 punti percentuali.

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Il risultato rimane positivo anche togliendo Leapmotor dal conteggio. In questo caso, le immatricolazioni sono cresciute del 7,5% e la quota si è attestata al 26,2%. Il dato conferma la solidità del gruppo in Italia, dove i suoi marchi continuano a occupare una parte importante delle classifiche, nonostante la concorrenza sia particolarmente intensa.

Pandina davanti a tutti, cinque modelli Stellantis nella top ten

A guidare ancora una volta la classifica delle auto più vendute è Fiat Pandina. La citycar prodotta a Pomigliano d’Arco ha totalizzato 10.401 immatricolazioni a settembre, pari al 7,5% dell’intero mercato. Il distacco dalle inseguitrici resta consistente e il modello continua a rappresentare il principale punto di forza della gamma Fiat.

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La presenza di Stellantis nelle prime posizioni non si ferma alla Pandina. Tra le prime dieci auto del mese ci sono anche Jeep Avenger e Peugeot 3008, rispettivamente seconda e terza, oltre a Fiat Grande Panda, sesta, e Citroën C3, nona. Cinque modelli appartenenti a marchi diversi del gruppo, con caratteristiche e dimensioni molto lontane tra loro, riescono quindi a entrare nella stessa graduatoria.

Guardando ai primi nove mesi dell’anno, le immatricolazioni Stellantis, Leapmotor compresa, sono state 379.936. L’aumento è del 13,9%, superiore alla crescita dell’8,7% registrata dal mercato italiano. La quota cumulata sale al 29,9%, 1,4 punti in più rispetto al 2025. Senza Leapmotor, il gruppo cresce invece del 6,2% e raggiunge una quota del 27,7%.

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Il marchio di Stellantis che continua a pesare maggiormente sui risultati è Fiat. A settembre ha immatricolato 15.876 vetture, con una quota dell’11,4% e un progresso di 1,7 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel periodo gennaio-settembre le unità sono state 144.464, l’1,8% in più rispetto al 2025. Fiat è inoltre il marchio più scelto dai privati, con una quota del 12,2%, cresciuta di due punti.

Tra i dati più vistosi c’è quello di Leapmotor. Il brand ha consegnato 2.200 vetture, aumentando i volumi del 453% in un anno. La quota è dell’1,6% sul mercato delle autovetture e del 2,1% tra i clienti privati. Nel settore elettrico, Leapmotor è seconda tra i privati con il 16,3%. La T03 domina il segmento A con il 45,8%, mentre la nuova B03X è già il B-SUV elettrico più venduto.

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Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional mantiene il primo posto con 4.565 immatricolazioni e il 28,9% di quota. Ducato, Scudo e Doblò occupano i primi tre posti della classifica mensile dei van. Nei primi nove mesi, Ducato è ancora il furgone più venduto con 13.931 unità. Anche Topolino conferma il proprio peso nella micromobilità elettrica, con il 41,7% del mercato dei quadricicli leggeri nei primi nove mesi.