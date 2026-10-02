Leapmotor, settembre da record in Italia: crescita del 453% e 2.200 auto vendute

Leapmotor chiude settembre con un risultato sorprendente sul mercato italiano. Il marchio cinese, sostenuto dalla collaborazione con Stellantis, ha registrato 2.200 immatricolazioni, con una crescita del 453% rispetto allo stesso mese del 2025. È il dato migliore tra tutti i brand presenti sul mercato italiano in termini di crescita anno su anno.

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La performance ha portato Leapmotor a raggiungere una quota dell’1,6% nel mercato delle autovetture e del 2,1% nel canale privati. Numeri ancora contenuti se rapportati ai grandi costruttori, ma molto significativi per un marchio arrivato da poco sul mercato e impegnato a costruire la propria reputazione tra gli automobilisti italiani.

T03, B03X e B10 REEV trainano la crescita

Il risultato di settembre conferma l’interesse crescente per una gamma che copre diverse tecnologie. Nel mercato delle auto elettriche a batteria, Leapmotor ha conquistato il secondo posto tra i clienti privati, con una quota del 16,3%. La stessa posizione è arrivata nel comparto delle vetture PHEV e REEV, sempre considerando il canale privati.

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A sostenere i volumi è soprattutto la Leapmotor T03, citycar elettrica che continua a trovare spazio tra chi cerca una vettura compatta per gli spostamenti quotidiani. Nel mercato privati è stata la terza auto elettrica più venduta in assoluto e ha conquistato il primo posto nel segmento A, con una quota del 45,8%. In questa categoria, quasi una vettura elettrica su due consegnata a un cliente privato porta quindi il marchio Leapmotor.

Ancora più rapido è stato l’impatto della nuova B03X. Arrivata sul mercato italiano da poche settimane, la vettura si è già posizionata al primo posto tra i B-SUV elettrici. Un avvio particolarmente positivo per un modello che punta su abitabilità, tecnologia e contenuti di livello superiore, mantenendo un prezzo accessibile rispetto alle proposte più costose del segmento.

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La gamma si completa con la Leapmotor B05, che a settembre ha ottenuto il secondo posto tra le hatchback elettriche del segmento C. Il modello si inserisce in una fascia diversa rispetto alla T03 e alla B03X, rivolgendosi a chi cerca una compatta più spaziosa e adatta anche a percorrenze extraurbane.

Buon risultato anche per la B10 REEV Hybrid, protagonista tra le motorizzazioni ad autonomia estesa. La vettura ha conquistato il primo posto tra i modelli PHEV e REEV del segmento C-SUV. Questa tecnologia combina la trazione elettrica con un motore termico utilizzato per ricaricare la batteria, offrendo la possibilità di viaggiare per molti chilometri in elettrico senza rinunciare alla praticità nei tragitti più lunghi.

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Il bilancio di settembre rafforza quindi la presenza di Leapmotor nei principali comparti dell’elettrificazione. Il marchio può contare su modelli diversi per dimensioni, utilizzo e tecnologia, dalla piccola T03 fino ai SUV B03X e B10, passando per la B05.

La crescita italiana si inserisce nel percorso di espansione internazionale sostenuto da Leapmotor International, la joint venture con Stellantis che segue la distribuzione e le attività commerciali fuori dalla Cina. Il risultato ottenuto a settembre conferma che il marchio sta iniziando a conquistare visibilità anche nel nostro Paese, proprio mentre la domanda di veicoli elettrici e a basse emissioni continua a evolversi.