Vauxhall cambia volto al Grifone: addio alla bandiera, il nuovo logo debutta a Parigi

Il brand di Stellantis Vauxhall, variante inglese di Opel, rinnova uno dei simboli più longevi dell’industria automobilistica britannica. Il Grifone conserva la propria sagoma, ma perde la bandiera e adotta linee più nette e leggere. Il nuovo emblema sarà mostrato al Salone di Parigi sulla concept car STX, una station wagon che anticipa alcuni tratti delle future vetture del marchio.

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Vauxhall, il nuovo Grifone si illumina sulla griglia Vizor

Il restyling è pensato anche per rendere il logo più leggibile sulla griglia Vizor, il frontale scuro introdotto nel 2021 e ormai presente su tutta la gamma. La versione più semplice del Grifone è stata studiata per risaltare quando è illuminata: una soluzione già adottata sulla Grandland e arrivata nel 2026 anche sulla nuova Astra.

Mark Adams, responsabile del design di Vauxhall, spiega che l’obiettivo era conservare i tratti che rendono riconoscibile l’emblema, rendendolo adatto alla prossima generazione di auto elettrificate. Il marchio britannico definisce il nuovo disegno più pulito e spigoloso, in linea con l’evoluzione della filosofia stilistica “Bold and Pure”.

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Dalla concept STX il logo passerà a un modello di serie completamente nuovo, atteso nel 2027. La show car, il cui nome sta per Sports Tourer eXperimental, sarà esposta a Parigi insieme alle novità del gruppo Stellantis e mostrerà soluzioni aerodinamiche e dettagli che Vauxhall intende sviluppare sulle prossime vetture.

Il cambiamento riguarda anche l’identità del marchio fuori dall’auto. Il nuovo Grifone sarà introdotto nei punti vendita e nei canali digitali del Regno Unito, accompagnando la campagna “Brit’s What We Do”, dedicata al legame di Vauxhall con la società britannica. La comunicazione si allargherà nei prossimi anni alla partnership con il Team GB, la squadra olimpica del Regno Unito, di cui Vauxhall è partner ufficiale per auto e furgoni in vista dei Giochi del 2028.

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Dietro il simbolo c’è una storia molto più antica del marchio automobilistico. Il Grifone Vauxhall richiama lo stemma di Sir Falkes de Bréauté, nobile anglo-normanno del XIII secolo. Il suo nome è legato a Fulk’s Hall, la tenuta sulla riva sud del Tamigi da cui sarebbe derivato il toponimo Vauxhall. Nel 1857 Alexander Wilson adottò quel nome per la propria azienda; alcuni decenni dopo, nel 1913, il disegno del Grifone comparve sulle auto del marchio.

Da allora l’emblema è stato aggiornato dodici volte. La nuova versione sarà la tredicesima e farà il suo debutto pubblico sul frontale della Vauxhall STX Concept al Salone di Parigi, dal 12 al 18 ottobre.