Jeep Compass 4xe mostra le sue doti nel terzo episodio delle Capability Stories

La Nuova Jeep Compass 4xe 100% elettrica è stata portata ad Arjeplog, nei pressi del Circolo Polare Artico, per affrontare le insidie della neve e del ghiaccio, trasformati in terreno di gioco e, al tempo stesso, in mezzo per testare le doti dell’auto.

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Nella caratteristica cittadina della Svezia settentrionale lo Sport Utility Vehicle ha messo in mostra le sue doti per il terzo capitolo delle Jeep Capability Stories, una serie video pubblicata sui canali web e social del brand USA, per raccontare il lato più dinamico ed esaltante dei modelli a sua firma.

Qui la Nuova Jeep Compass 4xe 100% elettrica non ha patito il confronto col difficile contesto ambientale, confermando il suo potenziale dinamico. Pure in suolo lappone, il SUV ad alte prestazioni della casa statunitense in quota Stellantis si è mosso in souplesse.

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Anche nel complesso scenario operativo ha dato prova della sua versatilità, combinando efficacemente l’agilità di una vettura performante con la sicurezza della trazione integrale intelligente, ridefinendo il concetto di guida invernale.

L’energia dinamica della Nuova Jeep Compass 4xe alla spina giunge da due motori elettrici, in grado di sviluppare una potenza massima complessiva di 375 cavalli. Fulminea ma gestibile la risposta al pedale dell’acceleratore.

Sull’asse anteriore insiste un’unità elettrica da 157 kW e 345 Nm di coppia; sull’asse posteriore un’unità da 132 kW con 232 Nm di coppia. Quest’ultima, grazie al riduttore rinforzato con rapporto 14:1, moltiplica attraverso la leva meccanica il suo valore fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori. Una cifra impressionante.

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La risposta immediata, sin da zero giri, permette alla vettura di bruciare il passaggio da 0 a 100 km/h in soli 4.9 secondi, come su una coupé sportiva. Il pacco batterie da 96,1 kWh garantisce un’autonomia fino a 606 km nel ciclo WLTP. Così le trasferte diventano meno ansiogene, anche se la praticità delle motorizzazioni endotermiche è di un altro livello.

Molto sofisticato il sistema di trazione integrale della Nuova Jeep Compass 4xe. Il software di gestione monitora costantemente l’aderenza, distribuendo la coppia tra i due assi con millimetrica precisione. La tecnologia calibra in tempo reale accelerazione, freno motore e trasferimenti di carico, supportando i sistemi di sicurezza attiva (ABS ed ESP) ed eliminando le oscillazioni della trasmissione anche sui fondi a bassissima aderenza.

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Diverse le opzioni di guida offerte a chi sta al volante, per assecondare al meglio i suoi bisogni del momento. Sono cinque le configurazioni dedicate: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. La loro scelta avviene mediante un apposito selettore, consentendo un adattamento immediato della Compass 4xe a qualsiasi contesto operativo.

Nell’episodio svedese della saga di Jeep Capability Stories, oggetto di trattazione in questo articolo, viene dato risalto, in particolare, alla modalità SPORT, pensata per chi cerca il massimo coinvolgimento al volante. Qui nessun cavallo viene tenuto in stalla, perché viene sbloccato il 100% della potenza, funzione overboost compresa, regalando all’utente un’erogazione totale.

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Ovviamente cambia anche la risposta dello sterzo, che si irrigidisce, per rendere più affilate le dinamiche del mezzo. Questo setup, di matrice prestazionale, mantiene attiva la trazione integrale permanente fino a 140 km/h con una ripartizione della coppia sbilanciata al posteriore.

L’ESP adotta algoritmi specifici per la guida sportiva, ma i sistemi ADAS di Livello 2 rimangono pienamente operativi per garantire il massimo della sicurezza. In modalità SPORT, la calibrazione del sistema permette un margine di slittamento più ampio al retrotreno della Nuova Jeep Compass 4xe.

Questa scelta regala sensazioni di guida molto gradevoli, in un quadro di grande controllo, anche sulle piste innevate e ghiacciate, come conferma il video girato in Svezia. Il SUV protagonista delle riprese è già ordinabile presso la rete di concessionarie europee del marchio a stelle e strisce.

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Fonte | Stellantis