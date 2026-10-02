Citroën cresce in Italia a settembre 2026: C3 sul podio e C3 Aircross sempre più forte

Citroën continua a guadagnare terreno in Italia. I dati Dataforce relativi a settembre mostrano una quota di mercato del 3,6%, con volumi in crescita di 1,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2025. A sostenere il risultato è soprattutto la famiglia C3, ormai diventata il centro della strategia commerciale del marchio.

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La Nuova Citroën C3 è la protagonista principale. Nei primi nove mesi del 2026 è stata la vettura a benzina più venduta in Italia, considerando tutti i segmenti. La variante elettrica, invece, ha conquistato il primo posto tra le auto a batteria del segmento B. Due risultati che raccontano la capacità del modello di intercettare clienti con esigenze molto diverse, da chi cerca una compatta tradizionale a chi vuole passare alla mobilità elettrica.

C3 sul podio italiano, C3 Aircross rafforza la sua posizione

Il risultato della C3 diventa ancora più interessante se si guarda alla classifica generale. Mettendo insieme tutte le motorizzazioni e tutti i segmenti, la compatta Citroën occupa il terzo posto tra le auto più vendute in Italia nei primi nove mesi. Una posizione costruita grazie a un’offerta ampia, a dimensioni adatte alla città e a un prezzo che la mantiene accessibile in un mercato dove i listini continuano a salire.

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Anche il SUV C3 Aircross sta migliorando la propria posizione. Nel periodo gennaio-settembre ha aumentato di 1,4 punti percentuali la quota nel suo segmento rispetto allo stesso periodo del 2025. La versione elettrica è inoltre la terza più venduta ai clienti privati tra i modelli della categoria.

C3 Aircross punta molto sulla praticità. Con i suoi 4,39 metri di lunghezza, offre spazio sufficiente per una famiglia e, in base alla configurazione scelta, può ospitare fino a sette persone. La possibilità di scegliere tra più motorizzazioni amplia ulteriormente il pubblico, rendendo il SUV adatto sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi con passeggeri e bagagli.

Per dare un tocco più personale alla gamma, Citroën ha introdotto l’allestimento speciale OUTDOOR, disponibile su C3, C3 Aircross e Ami. Paraurti dedicati, grafiche specifiche, sedili personalizzati e una dotazione più ricca rendono queste versioni facilmente riconoscibili. L’obiettivo è attirare chi cerca una vettura con un aspetto più originale e avventuroso, senza sacrificare la facilità d’uso.

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Al vertice della gamma si trova il Nuovo SUV C5 Aircross, pensato per chi considera comfort e spazio elementi prioritari. L’abitacolo, la tecnologia e la versatilità sono i suoi punti di forza, mentre il mercato privati sembra rispondere positivamente: nei primi nove mesi del 2026 le vendite sono aumentate del 19% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Citroën cresce anche tra i professionisti. C3 Van ha registrato un aumento dei volumi del 15%, Berlingo ha guadagnato 1,1 punti di quota nel proprio segmento e Jumper ne ha recuperati 1,6. La gamma commerciale mantiene quindi un ruolo importante, affiancando i risultati delle autovetture e offrendo soluzioni per attività professionali molto diverse.