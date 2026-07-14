Opel Mokka GSE da record sul Terminillo: Silvia Franchini firma l’impresa

Spettacolo, tecnica e passione si sono incontrati lungo i tornanti della Rieti-Terminillo, dove la nuova Opel Mokka GSE ha conquistato la scena nell’edizione 2026 del progetto Set the Time. Al volante c’era la pilota aquilana Silvia Franchini, capace di percorrere i 13.450 metri del tracciato in 7 minuti, 16 secondi e 60 centesimi, migliorando il riferimento stabilito l’anno precedente da Diego De Gasperi.

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Silvia Franchini porta la Opel Mokka GSE al record sul Terminillo

Un risultato ancora più significativo considerando che Franchini non è una specialista delle cronoscalate e non conosceva il percorso. Le sono bastati due tentativi per trovare il giusto feeling con la vettura e affrontare una strada tanto veloce quanto tecnica, caratterizzata da continui cambi di ritmo e da un panorama tra i più suggestivi dell’Appennino.

Il progetto, promosso dall’Automobile Club Rieti, ha trovato quest’anno il sostegno di Opel e della concessionaria PaciAutoQuattro. Per Alessandro de Sanctis, presidente dell’Automobile Club Rieti, la collaborazione ha permesso di alzare ulteriormente il livello della sfida. L’auto si è dimostrata all’altezza del percorso, mentre Franchini ha saputo sfruttarne le qualità nonostante il tempo limitato a disposizione.

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La stessa pilota ha ammesso di non aspettarsi un risultato tanto importante. L’Opel Mokka GSE l’ha convinta soprattutto per l’accelerazione, la stabilità e il comportamento sportivo, riuscendo a tenere il passo anche in un contesto tradizionalmente riservato alle vetture da competizione. Il rally resta la sua disciplina principale, ma dopo l’esperienza sul Terminillo non è escluso che possa aggiungere qualche gara in salita al proprio programma.

La Mokka protagonista della prova deriva direttamente dal prototipo Opel Mokka GSE Rally ed è già ordinabile nelle concessionarie. Con 207 kW, equivalenti a 280 CV, e 345 Nm di coppia immediatamente disponibili, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge i 200 km/h. È attualmente la Opel elettrica di serie più veloce della gamma.

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La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 54 kWh, mentre il peso resta inferiore a 1,6 tonnellate. Tra le soluzioni tecniche figurano il differenziale autobloccante Torsen, la trazione anteriore, gli assi dedicati e i doppi ammortizzatori idraulici. Motore, inverter, batteria e cablaggi derivano dall’esperienza maturata da Opel nell’ADAC Electric Rally Cup, insieme a uno sterzo, un impianto frenante e un assetto sviluppati per offrire una risposta più diretta anche su strada.