Leapmotor, settembre da record: oltre 105.000 consegne e già superato tutto il 2025

A Leapmotor sono bastati nove mesi per superare tutte le consegne dello scorso anno. Settembre si è chiuso con 105.656 auto consegnate nel mondo, il miglior risultato mensile nella storia del marchio cinese partner di Stellantis. È anche il terzo mese consecutivo sopra quota 100.000. Da gennaio il totale arriva così a 666.539 vetture, contro le 596.555 dell’intero 2025.

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Leapmotor, settembre da record: il milione di consegne è più vicino

Rispetto a settembre 2025, l’aumento è del 58,51%. Il confronto con agosto mostra invece un progresso del 2,45%. La crescita su base annua resta quindi consistente, pur essendo meno marcata dell’80,72% registrato nel mese precedente. Le consegne, però, continuano a salire: dopo due mesi già oltre le 100.000 auto, Leapmotor è riuscita ad alzare ancora il proprio record.

Il bilancio del trimestre conferma quanto sia cambiata la dimensione del costruttore. Tra luglio e settembre sono state consegnate 310.052 vetture, il 78,34% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 25,87% in più rispetto al secondo trimestre. Quasi la metà delle auto consegnate dall’inizio dell’anno è arrivata ai clienti proprio negli ultimi tre mesi.

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A questo punto, Leapmotor ha già superato dell’11,7% il risultato dell’intero anno precedente. L’obiettivo fissato per il 2026, però, richiede ancora uno sforzo: raggiungere un milione di consegne. Mancano 333.461 auto, da consegnare tra ottobre e dicembre.

Significa mantenere una media di circa 111.154 vetture al mese, superiore anche al record di settembre. Il traguardo è alla portata, ma servirà un’ulteriore accelerazione. Per riuscirci, l’ultimo trimestre dovrà essere ancora migliore di quello appena concluso, che ha già portato risultati mai raggiunti prima dal marchio.

Nel frattempo, aumentano le auto destinate ai mercati esteri. A settembre le esportazioni hanno superato le 27.000 unità, contro le 18.255 di agosto. È il dato mensile più alto del 2026, oltre il precedente massimo di circa 21.000 vetture raggiunto a giugno. Da gennaio, il totale delle esportazioni ha oltrepassato quota 150.000.

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Qui il rapporto con Stellantis ha un ruolo concreto. Attraverso Leapmotor International, la joint venture che segue le attività commerciali fuori dalla Cina, il costruttore sta allargando la distribuzione e la presenza nei diversi Paesi. Vendere più auto significa anche avere concessionarie e officine a cui i clienti possano rivolgersi dopo l’acquisto.

In Europa, secondo quanto comunicato dal marchio, la rete conta ormai oltre 1.000 punti di vendita e assistenza. Il prossimo appuntamento sarà il Salone di Parigi, dal 12 ottobre, dove Leapmotor porterà la propria gamma davanti al pubblico e agli operatori del settore.

C’è poi un progetto che riguarda il prossimo anno. Durante il Technology Day del 17 settembre, il fondatore e CEO Zhu Jiangming ha annunciato una seconda marca, con debutto e prime consegne previsti nel quarto trimestre del 2027. Per adesso, l’attenzione resta sui risultati degli ultimi tre mesi del 2026: saranno quelli a decidere se l’anno dei record si chiuderà anche con il primo milione di auto consegnate.