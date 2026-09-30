Jeep Cherokee ritrova il suo lato più selvaggio: arriva la nuova Trailhawk ibrida

Jeep Cherokee torna a sporcarsi le ruote con la Trailhawk 2027, versione che punta sugli appassionati del fuoristrada senza rinunciare al motore ibrido. Negli Stati Uniti gli ordini sono già aperti, con un prezzo di partenza di 44.625 dollari, comprese le spese di trasporto di 1.995 dollari. La produzione partirà entro la fine dell’anno nello stabilimento Stellantis di Toluca. Sotto il cofano c’è il turbo 1.6 ibrido da 210 cavalli, con un consumo combinato stimato di 31 miglia per gallone.

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Jeep Cherokee Trailhawk 2027, assetto rialzato e ridotte per affrontare i percorsi più difficili

Su questa Cherokee, la sigla Trailhawk porta con sé interventi concreti. Jeep ha lavorato sulle sospensioni, sulla trasmissione e sulle protezioni del sottoscocca, sottoponendo poi il SUV ai test necessari per ottenere il badge Trail Rated. Le prove hanno toccato anche Sand Hollow e Moab, due località statunitensi dove rocce, sabbia e passaggi sconnessi permettono di verificare quanto una vettura sappia cavarsela lontano dall’asfalto.

Branden Coté, CEO del marchio Jeep, ha sottolineato proprio questo aspetto: la nuova versione abbina le capacità del sistema 4×4 all’efficienza della motorizzazione ibrida, una caratteristica sempre più importante anche per chi cerca un SUV da usare tutti i giorni.

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L’assetto è stato rialzato di 2,5 centimetri e l’altezza da terra raggiunge i 23 centimetri. Cambiano inoltre la taratura delle molle e quella degli ammortizzatori. Rispetto alle altre Cherokee, la Trailhawk guadagna 45 punti nel Ramp Travel Index, il parametro utilizzato per misurare l’articolazione delle sospensioni. In pratica, una maggiore capacità di mantenere le ruote a contatto con il terreno quando il fondo diventa irregolare.

Jeep dichiara un angolo di attacco di 28,8 gradi, un angolo di uscita di 31,8 gradi e un angolo di dosso di 21,9 gradi. La capacità di guado arriva invece a 61 centimetri. Secondo il costruttore, sono dati che pongono la Trailhawk ai vertici della categoria.

A gestire la trazione provvede il sistema Active Drive II, dotato di modalità Lock e di un’unità di ripartizione della potenza a due velocità. Il rapporto delle ridotte è di 2,92:1, mentre quello complessivo raggiunge 37,5:1. Il guidatore può scegliere fra cinque modalità Selec-Terrain: Auto, Sport, Neve, Sabbia/Fango e Roccia. Di serie ci sono anche protezioni in acciaio per i componenti più esposti del sottoscocca, oltre a una piastra dedicata alla batteria ibrida.

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Anche la carrozzeria è stata rivista tenendo conto dell’impiego in fuoristrada. Il frontale specifico contribuisce agli angoli dichiarati e presenta una finitura nera lucida nella parte superiore. Tornano i ganci rossi anteriori e posteriori, mentre sul cofano trova posto la grafica antiriflesso Trailhawk. I cerchi da 17 pollici montano pneumatici all-terrain Nexen Roadian ATX nella misura 245/65.

Dentro, la novità più evidente sono i rivestimenti Mantis Green con cuciture rosse e logo in rilievo. Il selettore del cambio presenta una finitura in alluminio nero spazzolato e una cornice Radical Red, colore utilizzato anche sulla Wrangler Rubicon.

La dotazione comprende strumentazione digitale da 10,25 pollici, schermo multimediale da 12,3 pollici, fari a LED e fendinebbia. Sono inclusi inoltre sedili anteriori e volante riscaldati, memoria per sedili e specchi e portellone elettrico con apertura tramite movimento del piede.

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Tre i pacchetti disponibili a richiesta. Il Sun and Sound aggiunge tetto apribile a doppio pannello e impianto Alpine Premium. Quello dedicato al traino accompagna una capacità dichiarata di 1.588 chilogrammi.

L’Advanced Pro Tech Group comprende invece sedili anteriori ventilati, posteriori riscaldati, telecamera a 360 gradi e lavaggio delle telecamere anteriori e posteriori. Per ora, prezzi e apertura degli ordini riguardano il mercato statunitense: l’annuncio non fornisce indicazioni sulla commercializzazione europea.