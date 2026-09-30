Stellantis, dalla guida di Maserati Europa alla ricarica: il nuovo incarico di Luca Parasacco

Stellantis affida a Luca Parasacco le operazioni commerciali di Free2move eSolutions e Free2move Charge nella regione Enlarged Europe. La nomina sarà effettiva dal 1° ottobre e il manager riporterà a Maurizio Zuares. Parasacco, che dal 2024 guida le attività europee di Maserati, assume così un incarico nel settore dei servizi di ricarica, dove il gruppo punta a sviluppare l’offerta e a migliorarne la redditività.

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Stellantis sceglie Parasacco per le attività commerciali di Free2move

Il nuovo responsabile arriva con quasi trent’anni di esperienza nell’automotive, maturati tra Fiat, Iveco, FCA e Stellantis. Il suo percorso ha attraversato diverse fasi della storia del gruppo, con incarichi nelle vendite, nella gestione delle concessionarie e nello sviluppo del business. Sono proprio queste competenze commerciali a caratterizzare la scelta annunciata dall’azienda.

Parasacco ha lavorato in Europa, in Cina e nella Penisola Iberica, guidando organizzazioni internazionali e occupandosi di mercati differenti. Prima dell’approdo a Maserati aveva ricoperto ruoli di responsabilità in Distrigo e nella gestione delle reti retail del gruppo. Laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, porta nel nuovo incarico una conoscenza dell’automobile costruita anche attraverso il rapporto con la distribuzione.

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Ora dovrà seguire lo sviluppo commerciale delle due attività dedicate alla ricarica. Stellantis indica come obiettivo un’offerta più accessibile, sostenibile e capace di generare risultati economici. L’incarico riguarda la regione Enlarged Europe: il gruppo punta quindi sull’esperienza internazionale del manager per accompagnare la crescita di Free2move eSolutions e Free2move Charge.

Il passaggio dalle attività di un marchio automobilistico ai servizi per la mobilità elettrica sposta il lavoro di Parasacco su un altro aspetto del rapporto con i clienti. Per chi acquista un’auto a batteria, la disponibilità di soluzioni di ricarica e la facilità di utilizzo hanno un peso nella scelta. È su questa parte dell’offerta che si concentrerà il suo nuovo mandato commerciale.

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Parasacco succede a Mathilde Lheureux, che dedicherà maggiore attenzione all’incarico di Enlarged Europe AI Hub Leader. In questa funzione riporterà a Emanuele Cappellano e seguirà l’introduzione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle attività della regione.

Per Lheureux, Stellantis parla di un lavoro orientato a ottenere risultati concreti e misurabili, attraverso la diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale. Il cambio alla guida delle operazioni commerciali consentirà quindi alla manager di concentrarsi su questo incarico, mantenendo comunque un ruolo nel business elettrico del gruppo. Resterà infatti a lei la responsabilità complessiva della EV Business Unit, inserita nella Software Business Unit dell’area Product Development & Technology di Stellantis.