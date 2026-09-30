Alfa Romeo, Peugeot e Jeep ai minimi storici nelle vendite australiane: una lezione amara

Numeri che fanno impressione, ma il mercato è quello che è. Non è una grande consolazione. Parola agli ultimi dati giunti dall’altra parte del mondo: Jeep ha venduto 26 auto in tutta l’Australia nel giugno 2026, nel giugno 2014 erano 3110. Un crollo del 99% in dodici anni.

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Il marchio del Wrangler non è solo nel naufragio. Otto nomi storici, Peugeot, Alfa Romeo, Jaguar, Citroën, Jeep, Lotus, Rolls-Royce e McLaren, hanno toccato quest’anno i minimi di sempre nel mercato australiano, almeno in alcuni mesi. Il conto, va detto, tiene fuori i mesi a zero vendite, altrimenti la lista sarebbe stata più imbarazzante.

Qualche caso è più giustificabile di altri. Citroën se n’è andata da quasi due anni, eppure qualche cifra singola la mette ancora a segno, grazie alle scorte residue che i concessionari Peugeot smaltiscono con pazienza da monaci. McLaren, Rolls-Royce e Lotus sono scesi a una cifra mensile in più di un’occasione. Quando il prezzo di listino ha sei zeri, i clienti non si presentano in massa.

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Poi c’è la questione di famiglia. Molti dei marchi in difficoltà appartengono a Stellantis. Il gruppo ha 14 marchi, sette dei quali sono attivi in Australia: Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati, Peugeot e Ram, Leapmotor (dove Stellantis è solo socio).

Peugeot ha segnato il proprio minimo storico a luglio con 48 consegne, e presto cambierà anche distributore: addio all’importatore indipendente, benvenuta una gestione potenzialmente diretta della casa madre. Il caso di Jeep e Alfa Romeo è più curioso: per un’anomalia nei dati, Avenger e Junior compaiono separati dai rispettivi marchi, ma anche sommandoli il record negativo di agosto resta lì, intatto.

Non tutto è nero, per fortuna. Fiat non importa più auto nuove, eppure vende ancora circa una dozzina di unità al mese, più dei minimi del 2022. E i furgoni Fiat Professional ne hanno piazzati 133 il mese scorso. Ebbene, si possono vendere più furgoni che Alfa Romeo.