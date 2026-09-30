Leapmotor C10 MY27, il SUV cambia passo: fino a 571 CV e 510 km di autonomia

Con il model year 2027 la Leapmotor C10 mette mano a diversi aspetti della sua offerta. Le novità riguardano soprattutto le prestazioni delle versioni elettriche, ma toccano anche la praticità a bordo e i sistemi di assistenza. La gamma resta divisa tra gli allestimenti Life e Design e comprende sia la BEV sia la Hybrid EV con range extender.

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Le versioni elettriche diventano più potenti

L’aggiornamento si sente già sulla C10 con batteria da 69,9 kWh: il motore posteriore guadagna potenza e coppia, arrivando a 224 CV e 360 Nm. La velocità massima sale a 180 km/h e l’autonomia dichiarata raggiunge i 430 km nel ciclo WLTP. La batteria, inoltre, accetta ricariche rapide fino a 120 kW, contro gli 84 kW precedenti. Per passare dal 30 all’80% servono, secondo Leapmotor, 24 minuti.

Chi vuole più prestazioni può puntare sulla RWD ProMax da 81,9 kWh. I suoi 299 CV consentono di arrivare a 100 km/h da fermo in 6,8 secondi e di raggiungere i 190 km/h. L’autonomia dichiarata non cambia: resta di 510 km WLTP.

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Al vertice della gamma c’è la versione a trazione integrale, con un motore per asse. La AWD ProMax sviluppa 571 CV e 655 Nm: numeri che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi. L’autonomia indicata è di 460 km.

Anche la C10 Hybrid EV riceve un incremento di potenza, che sale a 220 CV. La batteria permette di percorrere fino a 145 km senza accendere il generatore; quando entra in funzione il motore a benzina 1.5 a quattro cilindri, l’autonomia complessiva dichiarata arriva a 986 km WLTP.

Bagagliaio più capiente e meno rumori in abitacolo

Per la C10 elettrica, il vano bagagli cresce di 27 litri e raggiunge i 500 litri. Se si abbattono i sedili posteriori, lo spazio disponibile arriva a 1.905 litri. Il pianale regolabile su due livelli aiuta a gestire meglio il carico e crea un vano nascosto quando viene posizionato più in alto. C’è poi un compartimento anteriore da 30 litri, utile per tenere separati i cavi di ricarica.

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La Hybrid EV guadagna 40 litri rispetto al modello precedente: il bagagliaio passa da 400 a 440 litri e arriva a 1.845 litri con i sedili ripiegati. I posti posteriori possono anche essere reclinati per viaggiare più comodi o ricavare una superficie adatta al riposo.

Sulla versione Design, la barra luminosa a LED a tutta larghezza aggiorna il frontale. All’interno si aggiungono lo specchietto retrovisore auto-oscurante senza cornice e il supporto lombare elettrico a quattro vie per il guidatore. I vetri anteriori a doppio strato, invece, servono a contenere i rumori di vento e traffico.

Più funzioni per infotainment e sicurezza

La C10 MY27 adotta il sistema LEAP OS 4.0 Plus, visualizzato sul display centrale da 14,6 pollici. Apple CarPlay e Android Auto si collegano anche senza cavo. È stato aggiornato pure l’assistente vocale: comprende l’italiano e altre sei lingue e può usare ChatGPT per cercare informazioni in tempo reale, come notizie e previsioni meteo.

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Le funzioni ADAS salgono a 22, grazie all’introduzione di cinque nuovi sistemi. Tra questi ci sono il cambio corsia automatico, l’avviso quando il veicolo che precede riparte e il rilevamento del traffico trasversale davanti all’auto, con frenata automatica in caso di rischio. La nuova configurazione combina una telecamera anteriore e cinque radar, compresi nuovi sensori angolari e un radar frontale.

Life e Design mantengono una dotazione di base ricca, con sedili anteriori elettrici, climatizzatore bizona e tetto panoramico da 2,1 m² con tendina. La Life aggiunge sensori di parcheggio anteriori, Keyless Go & Start e connettività wireless per gli smartphone.