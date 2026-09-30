Maserati MC12 Versione Corse: 20 anni di vita per la “belva” emiliana

Fu prodotta dal 2006 al 2007 ed è quindi una ventenne, ma porta bene il peso del tempo. La Maserati MC12 Versione Corse continua ad illuminare la storia moderna del “tridente“, con le note di un fascino esclusivo e di una tecnologia di frontiera.

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Pensata esclusivamente per l’uso in pista da parte dei facoltosi clienti, prese forma in soli 12 esemplari (più 1 non commercializzato). Oggi sono tutti molto ricercati sul mercato collezionistico. Impressionanti i numeri messi sul piatto: 755 CV di potenza massima e 740 Nm di coppia, abbinati a un peso di soli 1.150 kg, reso possibile dalla monoscocca in fibra di carbonio e dai molti componenti in materiali compositi.

Questa “belva” non è omologata né per l’uso stradale né per quello agonistico. Può essere gustata nel massimo fulgore in modo privato, su pista, o negli eventi organizzati direttamente dalla casa automobilistica modenese. Derivata direttamente dalla versione GT1, vincitrice del campionato FIA GT 2005, la Maserati MC12 Versione Corse è ancora più potente della sorella da corsa, perché fa a meno delle restrizioni imposte dai regolamenti sportivi del tempo.

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Fonte di ispirazione, sul piano spirituale, è stato il progetto FXX di Ferrari, che coinvolge i clienti, pur non essendo collaudatori professionisti, nelle sessioni di prova di modelli concepiti come laboratori di ricerca, allo scopo di affinare soluzioni tecniche e prestazionali.

Come già scritto, la Maserati MC12 Versione Corse nacque in serie limitata. Complessivamente prese forma in 12 esemplari destinati ai clienti privati alla ricerca di un’esperienza estrema su pista. A questi ne va aggiunto uno conservato nel museo aziendale del “tridente”.

Per avere un’idea del profilo prestazionale del modello, basta dire che l’accelerazione da 0 a 200 km/h viene liquidata in soli 6.4 secondi, ma sono i suoi tempi sul giro in pista a raccontare meglio la straordinaria tempra dinamica di questa “belva”.

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Sul piano estetico si coglie in pieno la parentela con la sorella da gara, soprattutto in virtù della presenza dell’ampio alettone posteriore che, insieme agli altri affinamenti aerodinamici, concorre in modo importante alla sua straordinaria deportanza. Cuore pulsante della Maserati MC12 Versione Corse è un motore V12 da 5.998 centimetri cubi di cilindrata, montato longitudinalmente.

L’unità propulsiva deriva da quella della Ferrari Enzo. Anche questo concorre al fascino del modello, insieme alla sua grande rarità. Avere una vettura di questa specie in garage è il sogno di ogni collezionista, ma le opportunità di shopping sono quasi inesistenti. Nelle rare occasioni in cui un esemplare viene offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti, le cifre sono plurimilionarie.

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La Maserati MC12 Versione Corse promette emozioni uniche in pista. Del resto, si connette strettamente col modello racing, che prese forma sotto la direzione di Giorgio Ascanelli, del Reparto Corse del “tridente”. L’esito degli sforzi fu proficuo, come testimoniano i molti successi raccolti dalla creatura emiliana, su tutti il già citato mondiale FIA.

Da quel modello la vettura laboratorio prese lo spirito, traslandolo in una dimensione diversa e con una tempra ancora più aggressiva, almeno in termini di potenza. Qui l’handling è davvero racing, come le emozioni regalate a chi siede al posto di guida. Come dicevamo, degli esemplari prodotti della Maserati MC12 Versione Corsa, 12 furono destinati a clienti accuratamente selezionati dalla casa del “tridente”, mentre il tredicesimo rimase un prototipo non destinato alla vendita. Quasi tutti i modelli della serie furono vestiti in tinta “Blu Vittoria”.

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Breve scheda della Maserati MC12 Versione Corsa

Foto di Rosario Scelsi

Anni di produzione

2006 – 2007

2006 – 2007 Cilindrata

5.998 cc

5.998 cc Velocità massima

326 km/h

326 km/h Codice modello

M144

M144 Tipologia di carrozzeria

Coupé biposto con motore centrale

Coupé biposto con motore centrale Design

Maserati Centro Stile

Maserati Centro Stile Esemplari prodotti

13

13 Telaio

Monoscocca tipo sandwich in carbonio e honeycomb di nomex, con sottotelaio anteriore e posteriore in alluminio

Monoscocca tipo sandwich in carbonio e honeycomb di nomex, con sottotelaio anteriore e posteriore in alluminio Peso senza liquidi

1.150 kg

1.150 kg Configurazione motore

12 cilindri a V di 65°, montato longitudinalmente, con 48 valvole, doppio albero a camme in testa, carter a secco

12 cilindri a V di 65°, montato longitudinalmente, con 48 valvole, doppio albero a camme in testa, carter a secco Potenza massima

755 CV a 8.000 giri al minuto

Fonte | Maserati