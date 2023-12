Stellantis festeggia i 55 anni dello stabilimento di Toluca

Stellantis in Messico festeggia i primi 55 anni del Complesso di Toluca. Nel corso della sua storia, la produzione dello stabilimento è stata un fattore chiave nella realizzazione di prodotti di alto livello. L’eccellente e qualificata forza lavoro messicana, che da generazioni ha assistito alla trasformazione dello stabilimento e si è adattata ai cambiamenti sia del prodotto che delle nuove tecnologie, sempre con un obiettivo chiaro, essere il migliore nella produzione di qualsiasi veicolo. Questo straordinario lavoro ha portato all’assemblaggio di un veicolo Jeep per la prima volta in Messico, che viene esportato negli Stati Uniti e in Canada, con alti tassi di soddisfazione dei consumatori per la sua qualità.

Grande festa in Messico per Stellantis che celebre i 55 anni dello stabilimento di Toluca

“Per tutti noi che facciamo parte di questo stabilimento, è un onore celebrare 55 anni ininterrotti producendo veicoli diversi per il mondo. Questo risultato è stato possibile grazie all’eccellente lavorazione e all’impegno a fare sempre le cose meglio da parte di ciascuno di coloro che lavorano qui”, ha commentato Carlos Rivera, Vice Presidente della Produzione in Messico. “Sappiamo che la concorrenza è aumentata in modo significativo, ma i nostri obiettivi ambiziosi ci daranno l’opportunità di mostrare di cosa siamo capaci” ha aggiunto Rivera.

Nel complesso di Toluca sono stati prodotti veicoli iconici come: Chrysler Phantom, Dart K, Chrysler Shadow, Chrysler/Dodge Neon, Chrysler Spirit, PT Crusier, Dodge Journey, Fiat Freemont e Fiat 500. Il Complesso Toluca ha iniziato ad operare nel 1968 e oggi conta più di 2.500 dipendenti ed è uno dei più flessibili del gruppo Stellantis poiché ha la capacità di realizzare più di 200.000 combinazioni di auto. Sempre a proposito di questo stabilimento ricordiamo anche che Nel 2020 il sito produttivo ha ottenuto la certificazione “J.D. Power Gold Award” per la qualità della produzione, riconoscendoli come il miglior stabilimento in America. Quest’anno invece lo stabilimento ha prodotto la milionesima Jeep Compass.