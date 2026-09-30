Lancia Gamma debutto internazionale a Parigi: tre versioni, fino a 375 CV e torna la HF Integrale

Dopo la presentazione in Italia, la nuova Lancia Gamma si prepara a mostrarsi al pubblico internazionale. Il modello sarà tra i protagonisti dello stand del marchio al Salone di Parigi 2026, dove arriverà in tre versioni: ibrida, elettrica e HF Integrale. Per Lancia sarà anche l’occasione di portare sotto i riflettori una vettura che segna il ritorno nel segmento C.

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Nuova Lancia Gamma, tre motorizzazioni al Salone di Parigi

La Gamma nasce in Italia e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. La carrozzeria crossover fastback combina l’assetto rialzato di un SUV con una linea più slanciata. Con questo modello Lancia amplia la gamma oltre la Ypsilon e si prepara a tornare in una categoria che aveva lasciato da tempo.

A Parigi saranno esposte la Gamma LX Hybrid da 145 CV, la LX elettrica e la HF Integrale da 375 CV. Quest’ultima è completamente elettrica, ha due motori e la trazione integrale. Il nome riprende una sigla storica per il marchio e la lega alle prestazioni, anche se la nuova HF Integrale affida la propria spinta a un sistema a batteria.

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La sportività non sarà affidata soltanto alla Gamma. Sullo stand ci sarà anche la Ypsilon Rally2 HF Integrale, con cui Lancia è rientrata ufficialmente nei rally. La vettura ha già conquistato il titolo WRC2 Teams: un risultato che riporta il marchio in una disciplina legata ai suoi successi più celebri.

Accanto alla Rally2 ci sarà la Ypsilon HF elettrica da 280 CV. La piccola sportiva e la nuova Gamma mostrano due facce della gamma Lancia: da una parte una vettura compatta già presente sul mercato, dall’altra un modello più grande che punta a conquistare nuovi clienti nel segmento C. In entrambi i casi, il marchio recupera la sigla HF, reinterpretandola per le motorizzazioni elettriche.

La produzione a Melfi lega la Gamma anche al futuro dello stabilimento lucano, dove vengono assemblate la DS N°8 e la Jeep Compass. Per Lancia, invece, il lancio del nuovo modello significa tornare ad avere una gamma composta da più vetture, dopo una lunga fase in cui la Ypsilon è rimasta l’unica auto del marchio. La conferenza stampa Lancia al Salone di Parigi è in programma lunedì 12 ottobre alle 11:10, nel padiglione 4.