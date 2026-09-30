Peugeot 605 a 400.000 euro: evidentemente è qualcosa di molto speciale

No, nel bagagliaio di questa Peugeot 605 molto ritoccata e “attrezzata” non ci sono lingotti d’oro. C’è invece il vuoto, perché la meccanica sta altrove. La IPSO-E.Leclerc 4×4 somiglia alla sobria berlina francese solo nella silhouette. Sotto la pelle da dirigente di provincia c’è un telaio tubolare nato alla fine degli anni Novanta per i rally-raid, con tutti i componenti meccanici spostati dietro l’abitacolo. Il progetto è pronto a tutto, specialmente alle dune del Sahara.

Advertisement

Il cuore è un V6 PRV da 3.997 cc, rigorosamente aspirato. Le norme dell’epoca, in continua evoluzione, avevano tagliato fuori alcuni prototipi a benzina turbocompressi, e la strada dell’aspirazione naturale è diventata quella più sensata. La potenza arriva a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio SADEV a cinque marce e un riduttore.

Sulla (ex) 605 ci sono otto ammortizzatori Donerre, due per ruota, per digerire qualunque cosa il deserto decida di mettere in mezzo. Freni AP Racing a sei pistoncini e due serbatoi di carburante, perché nel nulla dei rally desertici la stazione di servizio è semplicemente un miraggio. Il risultato è una 605 che ha più senso su una duna che in un parcheggio di centro città.

Advertisement

L’esemplare in vendita a 399.990 euro viene presentato come l’unico ancora funzionante nella sua configurazione originale. Lo hanno guidato Pierre Lartigue e Bruno Gilles, due nomi che nel mondo dei rally-raid sono scolpiti sulla roccia. È stato restaurato nel 2021 e ha partecipato alla Dakar Classic del 2022. Insomma, non è un soprammobile da collezione, ha ancora sabbia nelle guarnizioni.

Cosa si compra davvero arrivando preparati a una offerta del genere (non per tutti) se si ha un portafoglio molto gonfio e poche idee? A questo prezzo non è più una 605, e sarebbe anche ingeneroso chiamarla così. È un pezzo di storia del rally-raid con il badge di una berlina che di solito finiva nei parcheggi degli uffici.