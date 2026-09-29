Ferrari vuole rivoluzionare i tergicristalli: un brevetto svela un sistema mai visto sulle sue auto

Un tergicristallo che resta verticale e attraversa il parabrezza da un lato all’altro. È la soluzione descritta in un nuovo brevetto Ferrari, che propone di sostituire il consueto movimento ad arco con lo scorrimento della spazzola lungo una guida. L’idea è insolita, soprattutto su una sportiva, ma nasce da esigenze molto concrete: occupare meno spazio, ridurre il peso del sistema e pulire una superficie più ampia del vetro.

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Ferrari brevetta un tergicristallo scorrevole

Nei sistemi tradizionali, un motore aziona il meccanismo che fa oscillare i bracci. La proposta della casa di Maranello utilizza invece un attuatore lineare elettromagnetico: la spazzola si muove lateralmente lungo una guida mantenendo l’orientamento verticale. È un cambiamento che riguarderebbe anche la disposizione dei componenti nella zona alla base del parabrezza, uno spazio prezioso quando si progetta il frontale di un’auto.

Il brevetto descrive due configurazioni. Nella prima, il tergicristallo scorre fino a circa metà parabrezza; a quel punto la spazzola ruota per pulire la parte restante, prima di tornare indietro. La seconda prevede una guida estesa per tutta la larghezza del vetro, con la spazzola che compie l’intero percorso da un’estremità all’altra.

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Ferrari indica tra i possibili vantaggi le dimensioni e il peso contenuti, insieme alla capacità di raggiungere una porzione particolarmente ampia del parabrezza. C’è anche un aspetto produttivo: per adattare il sistema a modelli diversi, secondo quanto riportato nel brevetto, basterebbe intervenire sulla traiettoria e sull’altezza della spazzola. La stessa impostazione potrebbe essere utilizzata sulle vetture con guida a sinistra e su quelle con guida a destra, evitando alcune modifiche richieste dai tergicristalli convenzionali.

La diversa posizione dei componenti potrebbe inoltre lasciare più libertà ai progettisti nel raccordo tra cofano e parabrezza. Su una Ferrari, dove anche piccoli dettagli della carrozzeria vengono studiati in funzione dei flussi d’aria, è un vantaggio che merita attenzione. La casa ritiene possibile anche integrare visivamente la spazzola accanto al montante anteriore.

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Restano però diverse domande sul funzionamento reale. Una spazzola che percorre lateralmente gran parte del vetro deve muoversi abbastanza in fretta da garantire visibilità sotto la pioggia. Bisogna poi considerare la pressione esercitata sul collegamento con la guida e la forma curva dei parabrezza, soprattutto vicino ai bordi. Sono aspetti che i disegni di un brevetto, da soli, non permettono di giudicare.

Per ora si tratta dunque di una soluzione depositata da Ferrari, senza indicazioni su un suo arrivo nelle auto di serie. Resta interessante vedere che a Maranello si lavori anche su un componente apparentemente ordinario come il tergicristallo: cambiarne il movimento potrebbe incidere sul peso, sulla produzione e perfino sulla forma del frontale.