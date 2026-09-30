Citroën al Salone di Parigi 2026: una concept ispirata alla 2 CV e tante novità

Citroën sarà tra i protagonisti del Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre a Porte de Versailles. Nel Padiglione 4 la Casa francese allestirà uno stand di 850 metri quadrati, pensato per presentare i modelli più recenti e le serie speciali, ma anche per ospitare incontri e attività rivolte ai visitatori.

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Citroën a Parigi con una concept ispirata alla 2 CV

La novità più attesa sarà una concept car ispirata allo spirito della storica 2 CV. Citroën non ne ha ancora svelato il nome né le forme, ma anticipa che il progetto riprenderà i valori dell’icona francese per immaginare una mobilità più semplice, accessibile e vicina alle persone. Accanto a questa vettura, la Marca presenterà un secondo concept, descritto come una sorpresa destinata a coinvolgere il pubblico.

Lo stand ospiterà anche la nuova show car C3 Aircross Marine nationale, realizzata per celebrare i 400 anni della Marina francese. Il progetto unisce due istituzioni del Paese attraverso un SUV dall’aspetto robusto e avventuroso. La manifestazione sarà inoltre l’occasione per presentare in anteprima mondiale la firma “Outdoor”, destinata a entrare nelle gamme Ami, C3 e SUV C3 Aircross.

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Tra le altre vetture in mostra ci sarà la SUV C5 Aircross Émeraude, scelta per celebrare il primo anniversario del modello e mettere in evidenza il comfort pensato per i viaggi. Per gli appassionati di competizioni, Citroën esporrà la monoposto GEN4 di Formula E, con una nuova livrea e maggiori potenza e velocità in vista della stagione 13 del campionato mondiale ABB FIA. C3, SUV C3 Aircross e C4 saranno invece presenti anche nella serie speciale Collection, che aggiunge dettagli di stile e contenuti di connettività.

La giornata del 12 ottobre inizierà con la conferenza stampa di Stellantis, alle 9.45, alla presenza dell’amministratore delegato Antonio Filosa. Dieci minuti più tardi sarà la volta di Citroën: interverranno il CEO Xavier Chardon e il responsabile del design Pierre Leclercq. Chardon ha descritto il Salone come un’occasione per raccontare una gamma rinnovata, le nuove monoposto elettriche e i concept della Marca, all’interno di uno spazio aperto e animato.

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Il mezzanino dello stand, di oltre 200 metri quadrati, sarà dedicato alle pause e agli incontri. Arredato con le collezioni Sixties e Rivage di Fermob, comprenderà un’area relax e il Bistrot Citroën. Spotify proporrà un quiz musicale che abbinerà ai partecipanti il modello più adatto ai loro gusti e preparerà una playlist personalizzata per il viaggio. Sono previsti anche DJ set: giovedì 15 ottobre alle 18, venerdì 16 alle 20.45 e sabato 17 alle 19.30.

Al Bistrot, gli chef residenti proporranno dimostrazioni dedicate a classici francesi come croque-monsieur, pâté en croûte e jambon-beurre, con appuntamenti condotti da Vincent Ferniot. Ogni giorno sono previste colazioni con croissant alle 9.45, dimostrazioni culinarie alle 12 e una pausa gourmet alle 16.

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Il programma comprende anche gli incontri con i piloti: Nick Cassidy firmerà autografi martedì 13 ottobre alle 11.30, Doriane Pin giovedì 15 alle 16 e Jean-Éric Vergne venerdì 16 alle 11.30.

I visitatori potranno inoltre confrontarsi in piccoli gruppi con designer, piloti ed esperti, visitare la boutique di merchandising e raccogliere le figurine dell’Album del Collezionista Citroën. Giovedì 15 ottobre, alle 16, sarà presente anche il fumettista belga Jean-Luc Delvaux, appassionato di 2 CV e autore di un’opera utilizzata nello sviluppo di un elemento della concept car.