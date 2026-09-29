Toyota, agosto 2026 negativo: vendite e produzione in calo per il secondo mese

Toyota chiude agosto 2026 con un nuovo calo nelle vendite a livello mondiale, nonostante in Giappone le vendite siano tornate a crescere. Le consegne dei marchi Toyota e Lexus si fermano a 790.743 vetture, il 6,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2025, e anche la produzione diminuisce per il secondo mese consecutivo. Il risultato arriva dopo un luglio già negativo, con la Cina che continua a perdere terreno.

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Toyota vende il 6,4% in meno ad agosto: ma resta prima tra i marchi esteri in Italia

Le fabbriche hanno prodotto 700.860 veicoli, in calo del 5,9%, ma le ragioni della flessione cambiano a seconda del Paese. In Giappone, dove l’attività produttiva è diminuita dell’1,7%, hanno pesato anche le interruzioni seguite al terremoto che ha colpito l’isola meridionale di Kyushu. Le riduzioni sono state più consistenti negli stabilimenti cinesi, con un meno 11,3%, mentre negli Stati Uniti i volumi sono scesi del 6,6%.

Il mercato cinese resta il fronte più difficile sul piano commerciale, con vendite inferiori del 22,8% e una serie negativa che dura ormai da sette mesi. Secondo quanto riportato da Reuters, il rincaro della benzina ha contribuito a frenare gli acquisti delle vetture ibride e dei modelli con motore tradizionale, aggravando una situazione già sfavorevole nei mesi precedenti.

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Gli Stati Uniti, primo mercato di Toyota, hanno registrato una contrazione del 4,4%, mentre in Medio Oriente le vendite sono diminuite del 37,5%. Il Giappone ha invece segnato un aumento del 9,1%, che non riesce però a ribaltare il bilancio globale. L’Europa si muove in controtendenza, con 78.527 vetture vendute e una crescita del 2,6%.

Per quanto riguarda le vendite in Italia, il solo marchio Toyota ha immatricolato 4.745 automobili ad agosto, ottenendo una quota del 6,8% e registrando un risultato inferiore a quello dell’anno precedente, nonostante il mercato nazionale sia cresciuto di circa il 3,2%. Il cumulato mantiene comunque Toyota al primo posto tra i marchi esteri, grazie a 78.943 immatricolazioni da gennaio ad agosto e a una quota del 7%.

Le full hybrid rappresentano oltre il 90% delle vendite italiane del marchio e nei primi otto mesi hanno raggiunto 72.231 unità, assicurando a Toyota più del 40% di questo mercato. Lexus, conteggiata separatamente nei dati italiani, ha chiuso agosto con 304 immatricolazioni e il periodo gennaio-agosto con 4.440 vetture. Toyota Italia ha inoltre indicato nella nuova Yaris Cross il modello con cui affrontare l’autunno, dopo la contrazione delle immatricolazioni estive.