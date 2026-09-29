Si è chiuso col sorriso stampato sul volto dei partecipanti il 15° Raduno Suzuki 4×4, che ha messo insieme 113 equipaggi, per una giornata all’insegna del divertimento, tra panorami alpini mozzafiato, percorsi off-road e convivialità.

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È stata la splendida località di Cervinia a incorniciare questo appuntamento annuale dedicato ai possessori di modelli 4×4 della casa giapponese.

Nella rinomata stazione turistica delle Alpi, meta di pellegrinaggio in tutte le stagioni, si è celebrata la passione per il marchio e per i suoi modelli a trazione integrale. Il tutto nel segno dell’off road, alla scoperta di un territorio magico, capace di inebriare coi suoi stimoli continui. Del resto, parliamo di uno degli scenari montani più suggestivi d’Italia.

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Con il Cervino a fare da sfondo, i protagonisti del Raduno Suzuki 4×4 hanno unito l’avventura alla convivialità, gustando in modo olistico l’esperienza turistica.

Foto Suzuki Italia

I percorsi scelti per la parte guidata sono stati studiati per mettere in risalto le doti dinamiche delle auto a trazione integrale del marchio nipponico, che vanta una lunga tradizione in questo ambito. L’azione ha preso forma fra tratti panoramici, sterrati e passaggi abbastanza impegnativi.

Ai partecipanti è stata offerta la possibilità di scegliere fra due itinerari Explore e Adventure, modulati con un grado diverso di difficoltà. Il tutto per offrire il terreno espressivo giusto a ciascun partecipante del Raduno Suzuki 4×4, in base alle caratteristiche dell’auto posseduta e del livello di esperienza personale.

Più facile, come avrete intuito, il percorso Explore, che ha permesso ai protagonisti la possibilità di gustare, senza particolare impegno, la magia degli spettacolari paesaggi della Valle d’Aosta, vissuti dentro la natura.

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Il percorso Adventure, invece, per la sua matrice più tecnica e complessa, ha messo maggiormente alla prova le capacità dei conducenti e delle loro vetture a trazione integrale.

Ancora una volta, il Raduno Suzuki 4×4 ha registrato la partecipazione di modelli di varia categoria e generazione. Ampio, anche, il ventaglio anagrafico degli equipaggi, a riprova di quanto la passione per i modelli della casa giapponese sia trasversale e di quanto riesca a riunire generazioni diverse di auto e persone. L’esperienza è stata vissuta lungo tracciati autorizzati e nel rispetto dell’ambiente.

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Fonte | Suzuki